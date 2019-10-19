На Київщині три людини захворіли на ботулізм – одна з них померла



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Зараз зразки залишків харчових продуктів досліджуються на наявність ботулотоксину

У Київській області зафіксовано три випадки захворювання людей на ботулізм. Один з таких випадків закінчився трагедією.

Про це повідомляє пресцентр Головного управління Держспоживслужби в Київській області.

Під час санітарних та епідемічних експертиз фахівці встановили, що випадок з летальним результатом відбувся після того, як хворий вжив в’ялену рибу.

«Зараз зразки залишків зазначених харчових продуктів досліджуються на наявність ботулотоксину», – заначили в держслужбі.

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області ще раз закликає споживачів відповідально ставитися до свого здоров’я, обов’язково звертати увагу при купівлі продуктів харчування, зокрема рибної продукції, на терміни та умови зберігання, не вживати харчові продукти при найменшій підозрі щодо їх якості, а також, слід дотримуватись вимог щодо приготування та зберігання сировини та страв з м’яса, риби, тощо у домашніх умовах.

Як повідомлялося, одеські медики нагадують про профілактику ботулізму.

Нагадаємо, на Хмельниччині у Дунаївцях 8 жовтня закрили дві школи на карантин через менінгіт.