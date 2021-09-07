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    Киян запрошують на всесвітню толоку у Гідропарк

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    Щорічна міжнародна акція відбудеться за планом у третю суботу вересня - Киян запрошують на всесвітню толоку у Гідропарк
    Щорічна міжнародна акція відбудеться за планом у третю суботу вересня
    Фото:04597.com.ua

    У Міжнародній акції Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» візьмуть участь люди незалежно від віку та географії

    У суботу, 18 вересня, одночасно у 180 країнах світу понад 50 мільйонів людей вийдуть прибирати у рамках Всесвітнього дня «World Cleanup Day». У Києві грандіозна толока відбудеться у Гідропарку. При чому зібране сміття максимально відправлять на перероблення, а не на звалище.

    «Щорічна міжнародна акція відбудеться за планом у третю суботу вересня. Усі учасники отримали необхідні інструкції, рекомендації та рішення, сформували плани. Тепер прямуємо рішуче вперед до спільної великої місії – зробити Україну чистою разом!», — коментує Президентка Всеукраїнського молодіжного руху «Let’s do it Ukraine» Юлія Мархель.

    У Міжнародній акції Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» візьмуть участь люди незалежно від віку та географії. Українці із міст та містечок, сіл та селищ об’єднаються заради досягнення спільної мети – порятунку планети від сміття та формування культури чистоти. Всеукраїнський молодіжний рух закликає долучитися кожного, своїми діями змінювати світ та мотивувати до цього інших.

    Нагадаємо, 18 серпня з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у столичному Гідропарку відбувся екопікнік з толокою. На акцію з прибирання зібралися співаки, актори, блогери, журналісти.

    Теги: Київ акція сміття звалище українці толока
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    Киян запрошують на всесвітню толоку у Гідропарк