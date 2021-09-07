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    У Києві таксист Uber перевозив дитину у багажнику (відео)

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    Користувачі в коментарях посперечалися про те, чи дійсно дитина їхала в багажнику - У Києві таксист Uber перевозив дитину у багажнику (відео)
    Користувачі в коментарях посперечалися про те, чи дійсно дитина їхала в багажнику
    Фото: Скріншот відео t.me/KyivOperativ

    На кадрах відео видно, що дитина майже впритул сидить до заднього скла

    У Києві очевидці помітили, як водій служби Uber перевозив дитину в багажнику автомобіля. Відео небезпечної поїздки розмістили в Telegrami «Київ Оперативний».

    Як пояснив автор відео в коментарях, дитину в багажнику автомобіля таксі він зняв випадково. У заторі він тягнувся за машиною Uber у паралельних рядах, тому дитина потрапила в кадр.

    Коли рух відновився, водій поїхав трохи вперед, але зупинився, щоб зняти те, що відбувалося далі.

    Крім того, користувачі в коментарях посперечалися про те, чи дійсно дитина їхала в багажнику, через те, що автомобіль моделі універсал і це могло бути додаткове сидіння ззаду.

    Однак на кадрах відео видно, що дитина майже впритул сидить до заднього скла, а це означає, що її дійсно посадили в багажник.

    Учора, 6 вересня, у центрі Києва біля готелю «Президент» водій таксі штовхнув і вдарив одну з пасажирок, яка виявилася італійкою.Від удару з жінки злетіли окуляри, і таксист почав їх «забивати» ногами. Причиною конфлікту, за словами таксиста стало те, що «йому потрібно заробляти гроші та він очікував велику суму за поїздку»

    До слова, у Києві водій побив та викинув пасажирку-іноземку з маршрутки.

    Теги: таксі Київ діти водій Uber автомобіль
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    У Києві таксист Uber перевозив дитину у багажнику (відео)