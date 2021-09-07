У Києві таксист Uber перевозив дитину у багажнику (відео)

Користувачі в коментарях посперечалися про те, чи дійсно дитина їхала в багажнику

На кадрах відео видно, що дитина майже впритул сидить до заднього скла

У Києві очевидці помітили, як водій служби Uber перевозив дитину в багажнику автомобіля. Відео небезпечної поїздки розмістили в Telegrami «Київ Оперативний».

Як пояснив автор відео в коментарях, дитину в багажнику автомобіля таксі він зняв випадково. У заторі він тягнувся за машиною Uber у паралельних рядах, тому дитина потрапила в кадр.

Коли рух відновився, водій поїхав трохи вперед, але зупинився, щоб зняти те, що відбувалося далі.

Крім того, користувачі в коментарях посперечалися про те, чи дійсно дитина їхала в багажнику, через те, що автомобіль моделі універсал і це могло бути додаткове сидіння ззаду.

Однак на кадрах відео видно, що дитина майже впритул сидить до заднього скла, а це означає, що її дійсно посадили в багажник.

Учора, 6 вересня, у центрі Києва біля готелю «Президент» водій таксі штовхнув і вдарив одну з пасажирок, яка виявилася італійкою.Від удару з жінки злетіли окуляри, і таксист почав їх «забивати» ногами. Причиною конфлікту, за словами таксиста стало те, що «йому потрібно заробляти гроші та він очікував велику суму за поїздку»

До слова, у Києві водій побив та викинув пасажирку-іноземку з маршрутки.