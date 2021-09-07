  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Смерть на будівництві: на Антоновича робітник впав з висотки на автівку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Будівельник впав з недобудованої висотки - Смерть на будівництві: на Антоновича робітник впав з висотки на автівку
    Будівельник впав з недобудованої висотки
    Фото: t.me/dtpkievua

    На місце події виїхала слідчо-оперативна група і криміналісти

    У центрі Києва будівельник упав з висотки: чоловік загинув миттєво. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Інцидент стався на вулиці Антоновича, 136 у Голосіївському районі столиці. За цією адресою розташований ЖК А136 Highlight Tower.

    «Упав будівельник з недобудованої висотки. Медики лише констатували смерть. На місце їде слідчо-оперативна група і криміналісти. Вони встановлять причини трагічної події» — йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, учора в Києві на Поштовій площі будівельник впав з висоти чотирьох метрів.

    До слова, у травні на будівництві житлового комплексу в Києві розбився на смерть 20-річний хлопець.

    Також, у Києві на будові чоловік впав з 19 поверху у шахту повітряпроводу на 18 поверсі, помер на місці.

    Теги: Київ забудова смерть чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Смерть на будівництві: на Антоновича робітник впав з висотки на автівку