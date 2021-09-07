Смерть на будівництві: на Антоновича робітник впав з висотки на автівку

На місце події виїхала слідчо-оперативна група і криміналісти

У центрі Києва будівельник упав з висотки: чоловік загинув миттєво. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Інцидент стався на вулиці Антоновича, 136 у Голосіївському районі столиці. За цією адресою розташований ЖК А136 Highlight Tower.

«Упав будівельник з недобудованої висотки. Медики лише констатували смерть. На місце їде слідчо-оперативна група і криміналісти. Вони встановлять причини трагічної події» — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора в Києві на Поштовій площі будівельник впав з висоти чотирьох метрів.

До слова, у травні на будівництві житлового комплексу в Києві розбився на смерть 20-річний хлопець.

Також, у Києві на будові чоловік впав з 19 поверху у шахту повітряпроводу на 18 поверсі, помер на місці.