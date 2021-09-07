Ділянку траси Київ-Одеса перекрили до кінця жовтня

Перекриття діятиме з 7 вересня до 25 жовтня

Рух здійснюватимуть однією смугою правої проїзної частини

У Київській області частково перекрили рух трасою Київ-Одеса через будівництво транспортної розв'язки. Про це повідомляється на сторінці Служби автомобільних доріг у Київській області.

Відомо, що рух обмежать у селищі Віта-Поштова в напрямку столиці, перекриття діятиме з 7 вересня до 25 жовтня. Рух здійснюватимуть однією смугою правої проїзної частини.

На транспортній розв'язці продовжать облаштування буронабивних паль на споруді тунелю. На місці працюватиме важка техніка для будівництва. Варто враховувати це при плануванні маршруту.

Нагадаємо, у Київській області готуються до початку будівництва обхідної дороги навколо столиці.

Також, у понеділок, 6 вересня, дорожники розпочали оновлювати на Володимирському проїзді пішохідний перехід, який розташований біля Михайлівської площі. На цій ділянці замінять старе покриття на червоно-білу бруківку. Роботи триватимуть до 27 вересня.