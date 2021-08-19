Українські «зірки» прибирали Київ до Дня Незалежності (фото)

Толока відбулася в Гідропарку

18 серпня з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у столичному Гідропарку відбувся екопікнік з толокою. На акцію з прибирання зібралися співаки, актори, блогери, журналісти. Про це повідомляє Громадська організація «Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine».

«Разом з нашими зірковими гостями ми оголосили офіційний старт підготовки до Міжнародної акції Всесвітнього дня прибирання. Подія охопить усі 24 області України, сотні населених пунктів, містечок та сіл», – повідомила президентка руху Юлія Мархель.

Захід відвідали акторка і блогерка Маша Краш, блогери Top Team House, Нікіта Вакулюк, актори Ірина Мак та Макар Тихомиров, Максим Гордєєв, Альона Карась, DAKOOKA, а також Маргарита Січкар, Катерина Нікітіна, Ольга Жуковцова, співачка Riri, Владислав Грезев, Євгенія Скарлет, Володимир Оснюк, Єва Кляцкіна, Катерина Нікітіна, Віктор Висоцький, Настасья Кириленко, Софія Місків, Юрій Кляцкін, Неля Жованік, Мар’яна Чікало та інші.

Зіркові гості прибирали сміття, сортували його, спілкувалися, фотографувалися.

Після толоки в Гідропарку на території міського екопростору «Шпаківня» волонтери Let’s do it Ukraine організували екопікнік та тренінг з відповідального споживання земних ресурсів.

Цього року Міжнародна акція Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» відбудеться 18 вересня. Вона пройде з дотриманням карантинних норм та правил техніки безпеки. Організатори закликають брати з собою на локацію засоби індивідуального захисту, рукавички, пакети та дотримуватися соціальної дистанції.

Організатор в Україні – Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства соціальної політики України, обласних державних адміністрацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Міжнародна акція Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» відбувається вчетверте одночасно в 180 країнах. Під час першого Всесвітнього дня прибирання в Україні активною учасницею стала президент Естонії.

Минулого року 140 тис. учасників очистили понад 2138 локацій у 24 областях та 243 населених пунктах України. Спільними зусиллями було зібрано 764 тонни сміття.