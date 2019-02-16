Киян запрошують поринути в ураган іспанських пристрастей



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Фламенко від українського ансамблю Piano Flamenco Band Фото: Caribbean Club Concert-Hall

У Києві відбудеться вечір запального фламенко

21 лютого у Caribbean Club Concert-Hall відбудеться вечір запального фламенко «Viva España» від українського ансамблю Piano Flamenco Band.

Piano Flamenco Band виконує музику у стилях фламенко-джаз та фламенко-фьюжн. До характерного «іспанського» звучання гітари та кахону вони додають фортепіано, завдяки цьому їх музика набуває нової мелодійності.

Ансамбль постійно дивує слухачів цікавими колабораціями з відомими артистами. Цього разу на сцені виступить спеціальний гість – Аліє Хаджабадінова. Аліє – кримськотатарська співачка, ведуча телеканалу АТР, лауреат численних фестивалів та конкурсів.

На вечорі «Viva España» на гостей чекають:

чуттєві ритми та мелодії Іспанії;

особливий шарм фортепіано у класичному звучанні;

музика відомих іспанських композиторів – Paco de Lucia, Montse Cortes, Pablo Maldonado, Maria Toledo, Aleх Conde;

авторські композиції Piano Flamenco Band;

п’янка хореографія від танцівниці фламенко Тетяни Осіпчук.

Киян запрошують 21 лютого поринути в ураган іспанських пристрастей у Caribbean Club Concert-HalІ.