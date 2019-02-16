Киян запрошують поринути в ураган іспанських пристрастей
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Розсилка
У Києві відбудеться вечір запального фламенко
21 лютого у Caribbean Club Concert-Hall відбудеться вечір запального фламенко «Viva España» від українського ансамблю Piano Flamenco Band.
Piano Flamenco Band виконує музику у стилях фламенко-джаз та фламенко-фьюжн. До характерного «іспанського» звучання гітари та кахону вони додають фортепіано, завдяки цьому їх музика набуває нової мелодійності.
Ансамбль постійно дивує слухачів цікавими колабораціями з відомими артистами. Цього разу на сцені виступить спеціальний гість – Аліє Хаджабадінова. Аліє – кримськотатарська співачка, ведуча телеканалу АТР, лауреат численних фестивалів та конкурсів.
На вечорі «Viva España» на гостей чекають:
- чуттєві ритми та мелодії Іспанії;
- особливий шарм фортепіано у класичному звучанні;
- музика відомих іспанських композиторів – Paco de Lucia, Montse Cortes, Pablo Maldonado, Maria Toledo, Aleх Conde;
- авторські композиції Piano Flamenco Band;
- п’янка хореографія від танцівниці фламенко Тетяни Осіпчук.
Киян запрошують 21 лютого поринути в ураган іспанських пристрастей у Caribbean Club Concert-HalІ.