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    Киян запрошують поринути в ураган іспанських пристрастей

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    Фламенко&nbsp;від&nbsp;українського&nbsp; ансамблю&nbsp;Piano Flamenco Band - Киян запрошують поринути в ураган іспанських пристрастей
    Фламенко від українського  ансамблю Piano Flamenco Band
    Фото: Caribbean Club Concert-Hall

    У Києві відбудеться вечір запального фламенко

    21 лютого у Caribbean Club Concert-Hall відбудеться вечір запального фламенко «Viva España» від українського  ансамблю Piano Flamenco Band.

    Piano Flamenco Band виконує музику у стилях фламенко-джаз та фламенко-фьюжн. До характерного «іспанського» звучання гітари та кахону вони додають фортепіано, завдяки цьому їх музика набуває нової мелодійності.

    Ансамбль постійно дивує слухачів цікавими колабораціями з відомими артистами. Цього разу на сцені виступить спеціальний гість – Аліє Хаджабадінова. Аліє – кримськотатарська співачка, ведуча телеканалу АТР, лауреат численних фестивалів та конкурсів.

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    Киян запрошують поринути в ураган іспанських пристрастей
    Киян запрошують поринути в ураган іспанських пристрастей
    Киян запрошують поринути в ураган іспанських пристрастей
    Киян запрошують поринути в ураган іспанських пристрастей
    Киян запрошують поринути в ураган іспанських пристрастей
    Киян запрошують поринути в ураган іспанських пристрастей
    Киян запрошують поринути в ураган іспанських пристрастей
    Киян запрошують поринути в ураган іспанських пристрастей
    Киян запрошують поринути в ураган іспанських пристрастей
    Фото: Caribbean Club Concert-Hall

    На вечорі «Viva España» на гостей чекають:

    • чуттєві ритми та мелодії Іспанії;
    • особливий шарм фортепіано у класичному звучанні;
    • музика відомих іспанських композиторів – Paco de Lucia, Montse Cortes, Pablo Maldonado, Maria Toledo, Aleх Conde;
    • авторські композиції Piano Flamenco Band;
    • п’янка хореографія від танцівниці фламенко Тетяни Осіпчук.

    Киян запрошують 21 лютого поринути в ураган іспанських пристрастей у Caribbean Club Concert-HalІ.

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