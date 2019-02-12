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    Культура

    Caribbean Club Concert-Hall святкує свій 21-й день народження з Maruv та Freedom jazz girls band:

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    Гостей чекає феєрія режисури, свято музики та&nbsp;грандіозної атмосфери від<b>&nbsp;</b>музичного&nbsp;кабаре №1 в Україні -&nbsp;Freedom&nbsp;jazz girls band та&nbsp;яскравої&nbsp;української співачки<b>&nbsp;</b>MARUV - Caribbean Club Concert-Hall святкує свій 21-й день народження з Maruv та Freedom jazz girls band:
    Гостей чекає феєрія режисури, свято музики та грандіозної атмосфери від музичного кабаре №1 в Україні - Freedom jazz girls band та яскравої української співачки MARUV

    22 та 23 лютого відбудеться дводенний концерт

    22 та 23 лютого Caribbean Club Concert-Hall запрошує на дводенний святковий марафон присвячений 21-й річниці найтанцювальнішого клубу Києва! 

    22 лютого на гостей чекає феєрія режисури, свято музики та грандіозної атмосфери від музичного кабаре №1 в Україні - Freedom jazz girls band. 10 віртуозних артисток, що вражають своєю красою та талантом, представлять програму зі світових хітів та авторських пісень під назвою «ДУ-ДУ-ДУ». Режисер дійства – чарівна фея українського шоу-бізнесу Олена Коляденко.

    Хочете почути хіти «Тает лёд» та «Du hast» у джазовому аранжуванні та приємно здивуватись?  

    А 23 лютого Caribbean Club Concert-Hall готує гучну вечірку за участі яскравої української співачки Maruv, яка рік тому стрімко увірвалась на світову музичну арену. 

    У 2018 році пісні Maruv Drunk Groove та Focus on me розривали всі хіт-паради та радіостанції. Drunk Groove – спільна робота з Boosin – увійшла в топ 100 світового Shazam, зайняла першу позицію в топ 100 Shazam України, а кліп набрав більше 80-ти мільйонів переглядів на Youtube.

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    Caribbean Club Concert-Hall святкує свій 21-й день народження з Maruv та Freedom jazz girls band:
    Caribbean Club Concert-Hall святкує свій 21-й день народження з Maruv та Freedom jazz girls band:
    Caribbean Club Concert-Hall святкує свій 21-й день народження з Maruv та Freedom jazz girls band:
    Caribbean Club Concert-Hall святкує свій 21-й день народження з Maruv та Freedom jazz girls band:
    Caribbean Club Concert-Hall святкує свій 21-й день народження з Maruv та Freedom jazz girls band:
    Caribbean Club Concert-Hall святкує свій 21-й день народження з Maruv та Freedom jazz girls band:

    Caribbean Club Concert Hall обіцяє, що святкування відбуватиметься в кращих традиціях вечірок - весело, шалено та до ранку! Не пропустіть!

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