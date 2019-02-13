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    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві

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    Ruslan Egorov Quartet - Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Ruslan Egorov Quartet
    Фото: Лідія Оскірко

    Виконавці зачарували гостей своїми щасливими, сумними та зворушливими історіями

    12 лютого у Caribbean Club Concert Hall відбувся романтичний концерт «Romantic Jazz» зірок української джазової сцени - Ruslan Egorov Quartet.

    Зокрема, під час виступу бенду наживо пролунали всесвітні хіти про кохання в оригінальному авторському аранжуванні.

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    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
    Фото: Лідія Оскірко

    У складі квартету для глядачів цей вечір зробили неймовірним:

    • Руслан Єгоров – вокал, клавіші
    • Дмитро «Бобін» Александров – тенор-саксофон
    • Микола Кістеньов – контрабас
    • Павло Галицький – барабани


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