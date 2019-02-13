Кохання і не тільки. Один з найкращих джаз-бендів України дав незабутній концерт у Києві
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Ruslan Egorov Quartet
Фото: Лідія Оскірко
Виконавці зачарували гостей своїми щасливими, сумними та зворушливими історіями
12 лютого у Caribbean Club Concert Hall відбувся романтичний концерт «Romantic Jazz» зірок української джазової сцени - Ruslan Egorov Quartet.
Зокрема, під час виступу бенду наживо пролунали всесвітні хіти про кохання в оригінальному авторському аранжуванні.
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Фото: Лідія Оскірко
У складі квартету для глядачів цей вечір зробили неймовірним:
- Руслан Єгоров – вокал, клавіші
- Дмитро «Бобін» Александров – тенор-саксофон
- Микола Кістеньов – контрабас
- Павло Галицький – барабани