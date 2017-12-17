Киянам пропонують долучитися до обговорення тарифів на воду

До уваги споживачів послуг водопостачання

Київводоканал інформує про намір здійснити зміну тарифів на водопостачання та водовідведення у зв‘язку зі зміною нормативно-правової бази, зростанням вартості електроенергії, матеріалів для очищення води та стоків, підвищенням рівня мінімальної заробітної плати та інших складових тарифів. На сьогодні постановою від 02.11.2017 № 1343



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До уваги споживачів послуг водопостачання

Київводоканал інформує про намір здійснити зміну тарифів на водопостачання та водовідведення у зв‘язку зі зміною нормативно-правової бази, зростанням вартості електроенергії, матеріалів для очищення води та стоків, підвищенням рівня мінімальної заробітної плати та інших складових тарифів.

На сьогодні постановою від 02.11.2017 № 1343 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 17.12.2017 встановлені:

- тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 14,184 грн (у т. ч. ПДВ 2,364 грн) за 1 куб. м, з них:

7,584 грн (у т. ч. ПДВ 1,264 грн) за 1 куб. м водопостачання;

6,600 грн (у т. ч. ПДВ 1,10 грн) за 1 куб. м водовідведення;

Постановою від 02.11.2017 № 1344 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 29.11.2017 встановлені:

- тариф на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у розмірі 15,492 грн (у т. ч. ПДВ 2,582 грн), з них:

8,28 грн (у т. ч. ПДВ 1,38 грн) за 1 куб. м водопостачання;

7,212 грн (у т. ч. ПДВ 1,202 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Пропозиції ПрАТ «АК «Київводоканал» щодо встановлення на 2018 рік тарифів наступні:

- встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 16,87 грн (у т. ч. ПДВ 2,81 грн) за 1 куб. м, з них:

9,00 грн (у т. ч. ПДВ 1,50 грн) за 1 куб. м водопостачання;

7,87 грн (у т. ч. ПДВ 1,31 грн) за 1 куб. м водовідведення;

- встановити для мешканців багатоповерхових будинків тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у розмірі 18,50 грн (у т. ч. ПДВ 3,08 грн), з них:

9,86 грн (у т. ч. ПДВ 1,64 грн) за 1 куб. м водопостачання;

8,64 грн (у т. ч. ПДВ 1,44 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Зауваження та пропозиції від фізичних, юридичних осіб та їхніх об‘єднань приймаються протягом 14 днів з моменту публікації на адресу: ПрАТ «АК «Київводоканал», 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А, або на електронну пошту: yzhovner@vodokanal.kiev.ua