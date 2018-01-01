У Києві горів торговий центр SilverBreeze
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Фото з Facebook Zalina Kriukova
Пожежа в ТРЦ SilverBreeze
Пожежа виявилась досить складною, а тому на місці було влаштовано оперативний штаб та стягнуто значні сили бійців пожежної охорони
Увечері в четвер, 11 січня, в торгово-офісному центрі SilverBreeze на Дніпровській набережній в Києві почалася пожежа.
Як повідомляє паблік «Київ оперативний», близько 22:00 на лінію ДСНС надійшов виклик про загоряння даху у ТРЦ SilverBreeze. Пожежа виявилась досить складною, а тому на місці було влаштовано оперативний штаб та стягнуто значні сили бійців пожежної охорони.
Станом на 23:00 пожежу було ліквідовано. Перші поверхи ТРЦ повністю затопило. Обійшлося без потерпілих.
Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, 11 січня в Одесі згоріли ресторан, кафе та аптека