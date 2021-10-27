Кияни хочуть перейменувати проспект Маяковського та бульвар Перова

Кияни пропонують увіковічнювати імена відомих українців, а не іноземних діячів

Кияни пропонують перейменувати проспект Володимира Маяковського на проспект Семена Гулака-Артемовського та бульвар Перова на бульвар Максима Березовського. Відповідна петиція зявилась на сайті Київської міської ради 25 жовтня.

«Важливо розуміти: називати вулиці іменами іноземних, в тому числі російських, видатних діячів різних галузей науки та культури, тим самим вшановуючи їхню пам'ять, – це нормально. Проте я не вважаю за потрібне надавати цим діячам привілейоване право на вшанування. Адже назви вулиць будь-якого міста формують парадигму культурного простору, в якому це місто перебуває. Якщо ж ми поглянемо на той простір, з яким асоціюється Київ, то виявиться, що поряд з Тарасом Шевченком, Лесею Українкою, Степаном Бандерою та Оленою Телігою місце собі знайшли ті ж Володимир Маяковський з Василем Перовим, герої Сталінграда, численні маршали Радянського Союзу, а також створені й використовувані у Радянському Союзі наративи про «дружбу народів» та «перемогу», які практично не використовуються в цивілізованому світі. І це найбільші вулиці міста, на яких проживають і, що головне, проживатимуть тисячі людей, у тому числі нові покоління українців, які волею-неволею та створюватимуть у свої свідомості міцні асоціативні зв'язки між своєю Батьківщиною й конкретним локальним топонімом», – зазначив автор петиції Ельдар Чумак.

Він підкреслив, що є безліч українців, які заслуговують на увіковічнення свого імені.

«Тож зважаючи на все вищесказане, я пропоную перейменувати проспект Володимира Маяковського та бульвар Перова відповідно на проспект Семена Гулака-Артемовського й бульвар Максима Березовського. Враховуючи той факт, що ці дві вулиці фактично утворюють собою єдиний автошлях буде логічно їх назвати на честь двох видатних українських композиторів, чиї імена несправедливо забуті столицею України (якщо не брати до уваги зниклий на початку 2009 року на Деміївці провулок)», – вказав автор петиції.

Станом на 27 жовтня петицію підписали 28 осіб.

Нагадаємо, раніше Національна академія наук України пропонувала перейменувати бульвар Дружби Народів у Києві у проспект Бориса Патона.

До слова, нещодавно в Києві стався курйозний випадок. Працівники Муніципальної варти затримали жителя Відрадного, який намагався відпиляти літеру «Т» з об’ємного знаку «Троєщина», встановленого на в’їзді до житлового масиву. Чоловік пояснив, що він хотів, щоб була «Роєщина».