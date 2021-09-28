Жукова чи Григоренка: у Харкові тривають баталії довкола перейменування проспекту (відео)

Розгляд іншої апеляції Харківської ОДА суд призначив на 7 жовтня

У Харкові триває конфлікт довкола перейменування проспекту Жукова на Григоренка. Сьогодні на засіданні Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові розглянув апеляцію міськради та залишив рішення суду першої інстанції без змін, повідомляє «Суспільне».

«У Другому апеляційному адміністративному суді має відбутися засідання: вчергове міська рада намагатиметься оскаржити перейменування проспекту Жукова на Григоренка», – йдеться у повідомлені.

Як повідомляє «Веха.Харків» під стінами суду зібралося кілька десятків протестувальників, які тримали плакати на підтримку перейменування проспекту на Григоренка.

До слова, рішення Харківського окружного адмінсуду, який у червні 2021 року визнав протиправним рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова, 28 вересня набрало сили.

Водночас існує інший судовий спір, в якому виграла Харківська міська рада: йдеться про позов до Харківської облдержадміністрації, за яким суд визнав незаконним рішення голови ОДА про перейменування просп. Жукова на просп. Григоренка. Рішення суду першої інстанції ще не набрало сили, розгляд апеляції Харківської ОДА суд призначив на 7 жовтня.

Нагадаємо, у селі на Миколаївщині вулицю перейменували на честь першого градоначальника Одеси. Тепер у селі Бузьке, Вознесенського району Миколаївської області, є своя вулиця – Дерибасівська.

У Кіровоградській області демонтували останній пам'ятник Володимиру Леніну. Сталося це в селі Бандурове Гайворонської громади Голованівського району.

Тим часом, влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу. На водонапірній вежі в центрі міста Новгород-Сіверський Чернігівської області ще з радянських часів залишилися два зображення з мозаїки радянських диктаторів Леніна та Сталіна.

Нагадаємо, у червні суд втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на Жукова у Харкові.