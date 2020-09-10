У Києві може з’явитися проспект Патона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Академік Борис Патон помер 19 серпня 2020 р. на 102 році життя

Вчені пропонують перейменувати бульвар Дружби Народів

Національна академія наук України пропонує перейменувати бульвар Дружби Народів у Києві у проспект Бориса Патона.

Про це повідомляє пресслужба НАН України.

«З метою увічнення в місті Києві пам’яті академіка Бориса Патона президія Національної академії наук України прийняла рішення про звернення НАН України до Київської міської державної адміністрації з пропозицією перейменувати бульвар Дружби Народів у місті Києві в проспект Бориса Патона», - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення було підтримано членами президії НАН України на засіданні 7 вересня 2020 року.

Нагадаємо, 19 серпня на 102 році життя помер український науковець Борис Патон.

Колеги Патона розповіли про причини та обставини смерті видатного українського науковця.

Як повідомлялося наприкінці березня, 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, вирішив залишити посаду.

Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.

Читайте також: