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    Заважала літера «Т». Киянин намагався пилкою перейменувати Троєщину (відео)

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    Чоловік хотів пилкою по металу спиляти літеру - Заважала літера «Т». Киянин намагався пилкою перейменувати Троєщину (відео)

    Чоловік хотів пилкою по металу спиляти літеру

    Фото: скріншот із відео

    Причиною дивного вчинку чоловіка стало якесь «хвилювання»

    У Києві працівники Муніципальної варти затримали жителя Відрадного, який намагався відпиляти літеру «Т» з об’ємного знаку «Троєщина», встановленого на в’їзді до житлового масиву. Про це повідомляє Муніципальна варта на своїй сторінці у Facebook.

    Чоловік пояснив, що причиною його вчинку стало якесь «хвилювання», через яке він вирішив позбутися літери «Т».

    «Хвилювання пішло, розумієте... Словесне пішло. Я хотів «Роєщина» щоб було, і «Т» завадило чогось... Роєщина, розумієте, район, Роєщина, словесно», – пояснив чоловік.

    Після відпилювання літери «Т» він мав намір залишити її там же.

    Муніципали завадили здійснити цей план і передали чоловіка правоохоронцям.

    Нагадаємо, в липні в Києві на вулиці Празькій літня жінка пилкою зрізала лавочку у дворі. Жінці нібито заважали молоді люди, які допізна розпивали спиртні напої на лавочці та голосно кричали. Вона вирішила прибрати лавку, щоб навести порядок.

    Теги: Київ Троєщина кияни
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    Заважала літера «Т». Киянин намагався пилкою перейменувати Троєщину (відео)