Заважала літера «Т». Киянин намагався пилкою перейменувати Троєщину (відео)

Причиною дивного вчинку чоловіка стало якесь «хвилювання»

У Києві працівники Муніципальної варти затримали жителя Відрадного, який намагався відпиляти літеру «Т» з об’ємного знаку «Троєщина», встановленого на в’їзді до житлового масиву. Про це повідомляє Муніципальна варта на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік пояснив, що причиною його вчинку стало якесь «хвилювання», через яке він вирішив позбутися літери «Т».

«Хвилювання пішло, розумієте... Словесне пішло. Я хотів «Роєщина» щоб було, і «Т» завадило чогось... Роєщина, розумієте, район, Роєщина, словесно», – пояснив чоловік.

Після відпилювання літери «Т» він мав намір залишити її там же.

Муніципали завадили здійснити цей план і передали чоловіка правоохоронцям.

Нагадаємо, в липні в Києві на вулиці Празькій літня жінка пилкою зрізала лавочку у дворі. Жінці нібито заважали молоді люди, які допізна розпивали спиртні напої на лавочці та голосно кричали. Вона вирішила прибрати лавку, щоб навести порядок.