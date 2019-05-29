  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кияни мітингували під мерією проти закриття дитячої лікарні (фото)

    • Розсилка
    Мітинг батьків хворих дітей біля столичної мерії - Кияни мітингували під мерією проти закриття дитячої лікарні (фото)
    Мітинг батьків хворих дітей біля столичної мерії
    Фото: Укрінформ

    Активісти стурбовані проектом рішення Київської держадміністрації

    Сьогодні, 29 травня, під стінами Київської міської державної адміністрації пройшла акція проти ліквідації Дитячої лікарні №7.

    На акції зібралися кілька десятків батьків, діти яких перебувають на лікуванні в Київській дитячій клінічній лікарні №7.

    Активісти тримали плакати з надписами «Усі діти рівні — одна країна», «Мама, я хочу жити!», «Захворювання не обирає місце проживання».

    Активісти стурбовані проектом рішення Київської держадміністрації «Про припинення Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району міста Києва шляхом приєднання до Київського міського центру дитячої нейрохірургії», згідно з яким запропоновано ліквідувати установу, як дитячу лікарню, а центр нейрохірургії визнати правонаступником всіх прав, обов'язків і майна лікарні.

    Читайте також

    Крім цього, частина батьків приїхала з різних регіонів України, тому вони просять міську владу не забороняти їм лікуватися в київській лікарні.

    Зараз рішення про ліквідацію Київської дитячої лікарні №7 знаходиться на стадії проекту. Розглянути це питання мають на засіданні Постійної комісії з охорони здоров'я.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Кияни мітингували під мерією проти закриття дитячої лікарні (фото)
    Кияни мітингували під мерією проти закриття дитячої лікарні (фото)
    Кияни мітингували під мерією проти закриття дитячої лікарні (фото)
    Кияни мітингували під мерією проти закриття дитячої лікарні (фото)
    Кияни мітингували під мерією проти закриття дитячої лікарні (фото)
    Кияни мітингували під мерією проти закриття дитячої лікарні (фото)
    Кияни мітингували під мерією проти закриття дитячої лікарні (фото)

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що КМДА планує припинити існування дитячої лікарні №7.

    У Департаменті охорони здоров’я КМДА заявили, що у разі схвалення рішення про реорганізацію Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району Києва у столиці з’явиться потужний високоспеціалізований дитячий заклад інтенсивного лікування. При цьому всі наявні на сьогодні відділення лікарні продовжать надавати медичну допомогу київським дітям у звичному режимі. Проектом рішення визначено правонаступником усіх прав, обов’язків та майна лікарні Київський міський центр дитячої нейрохірургії. 

    Проект рішення Київради щодо ліквідації Дитячої клінічної лікарні №7 викликав невдоволення серед киян.

    Депутати Київради виступили проти ідеї об'єднання Дитячої клінічної лікарні №7 з Київським міським центром дитячої нейрохірургії.

    Читайте також
    Київ діти акція лікарня КМДА кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ