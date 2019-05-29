Кияни мітингували під мерією проти закриття дитячої лікарні (фото)



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Мітинг батьків хворих дітей біля столичної мерії Фото: Укрінформ

Активісти стурбовані проектом рішення Київської держадміністрації

Сьогодні, 29 травня, під стінами Київської міської державної адміністрації пройшла акція проти ліквідації Дитячої лікарні №7.

На акції зібралися кілька десятків батьків, діти яких перебувають на лікуванні в Київській дитячій клінічній лікарні №7.

Активісти тримали плакати з надписами «Усі діти рівні — одна країна», «Мама, я хочу жити!», «Захворювання не обирає місце проживання».

Активісти стурбовані проектом рішення Київської держадміністрації «Про припинення Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району міста Києва шляхом приєднання до Київського міського центру дитячої нейрохірургії», згідно з яким запропоновано ліквідувати установу, як дитячу лікарню, а центр нейрохірургії визнати правонаступником всіх прав, обов'язків і майна лікарні.

Крім цього, частина батьків приїхала з різних регіонів України, тому вони просять міську владу не забороняти їм лікуватися в київській лікарні.

Зараз рішення про ліквідацію Київської дитячої лікарні №7 знаходиться на стадії проекту. Розглянути це питання мають на засіданні Постійної комісії з охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що КМДА планує припинити існування дитячої лікарні №7.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА заявили, що у разі схвалення рішення про реорганізацію Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району Києва у столиці з’явиться потужний високоспеціалізований дитячий заклад інтенсивного лікування. При цьому всі наявні на сьогодні відділення лікарні продовжать надавати медичну допомогу київським дітям у звичному режимі. Проектом рішення визначено правонаступником усіх прав, обов’язків та майна лікарні Київський міський центр дитячої нейрохірургії.

Проект рішення Київради щодо ліквідації Дитячої клінічної лікарні №7 викликав невдоволення серед киян.

Депутати Київради виступили проти ідеї об'єднання Дитячої клінічної лікарні №7 з Київським міським центром дитячої нейрохірургії.