Скандал навколо дитячої лікарні: депутати просять Кличка не ліквідовувати заклад



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Дитяча клінічна лікарня №7

Депутати попросили керівництво КМДА не допустити ліквідації Дитячої клінічної лікарні №7

Депутати Київради виступили проти ідеї об'єднання Дитячої клінічної лікарні №7 з Київським міським центром дитячої нейрохірургії.

Депутат Київради Ярослав Діденко (фракція «Солідарність») закликав київського міського голову Віталія Кличка не допустити ліквідації Дитячої клінічної лікарні №7.

Депутат підкреслив, що жителі Печерського району знають всіх лікарів лікарні №7 і задоволені їх роботою. Більш того, за його словами, місцеві жителі категорично проти ідеї об'єднання.

Цю ж тему підняла у своїх зверненнях до голови Київської міської держадміністрації Віталія Кличка та його першого заступника Миколи Поворозника депутат Київради Алла Шлапак. Вона зазначила, що лікарня №7 має необхідне сучасне обладнання і після здачі в експлуатацію будівлі лікарні в 2006 році заклад - один із кращих не тільки в Києві, а й у всій Україні.

Депутати попросили керівництво КМДА не допустити ліквідації Дитячої клінічної лікарні №7.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що КМДА планує припинити існування дитячої лікарні №7.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА заявили, що у разі схвалення рішення про реорганізацію Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району Києва у столиці з’явиться потужний високоспеціалізований дитячий заклад інтенсивного лікування. При цьому всі наявні на сьогодні відділення лікарні продовжать надавати медичну допомогу київським дітям у звичному режимі. Проектом рішення визначено правонаступником усіх прав, обов’язків та майна лікарні Київський міський центр дитячої нейрохірургії.

Проект рішення Київради щодо ліквідації Дитячої клінічної лікарні №7 викликав невдоволення серед киян.

Джерело: КиевVласть