Кияни повстали проти рішення столичної влади ліквідувати дитячу лікарню (відео)



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У середу під стінами мерії Києва збирається мітинг проти закриття лікарні

Проект рішення Київради «Про припинення Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району шляхом приєднання до Київського міського центру дитячої нейрохірургії» викликав невдоволення серед киян.

Батьки маленьких пацієнтів побоюються, що дитячу лікарню хочуть взагалі закрити, медиків звільнити, а відділення нефрології та інші – збираються кудись переводити.

Головний лікар Київського міського центру дитячої нейрохірургії Олександр Гончарук запевняє, що усі ці побоювання не мають під собою ніяких підстав. За його словами, «істерія» з приводу реорганізації медичного закладу штучно спровокована у соцмережах.

«Йдеться про створення потужного високоспеціалізованого закладу третинного рівня для надання допомоги дітям Києва. Передбачається не скорочення робочих місць, а навпаки, створення додаткових… Тому звертаємось до всіх «учасників флешмобу» які кричать в соціальних мережах «про зраду», що закривається Дитяча клінічна лікарня № 7 і тому подібне – це не правда!» – заявив він.

За його словами, всі відділення лікарні та центру, які розташовані в одному приміщенні на вулиці Підвисоцького, продовжать свою роботу. Більше того, після об’єднання, буде створено нові сучасні відділення, пише «Вечірній Київ».

27 травня батьки тяжкохворих пацієнтів сьомої київської лікарні прийшли до Адміністрації президента із проханням не реорганізовувати медичний заклад. Про це повідомляє ТСН.

Під АП вони главу держави скасувати проект рішення про реорганізацію сьомої київської лікарні.

Киянин Михайло Гнатюк, який має вади обличчя від народження, під будівлею Київської міськради записав відеозвернення до мера столиці та президента України із закликом не закривати дитячу лікарню.

А на сайті Київради зареєстровано петицію із вимогою заборонити припинення Дитячої міської клінічної лікарні №7.

Петиція зявилася 27 травня і лише за добу, станом на 15:45 28 травня, зібрала 1896 підписів із 10 тисяч необхідних.

Також громадські активісти повідомили, що в середу, 29 травня, біля київської мерії відбудеться мітинг в підтримку вимог киян зняти з розгляду проект рішення про ліквідацію дитячої лікарні. Небайдужих киян закликають прийти на мітинг, початок якого заплановано на 10:00.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що КМДА планує припинити існування дитячої лікарні №7.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА заявили, що у разі схвалення рішення про реорганізацію Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району Києва у столиці з’явиться потужний високоспеціалізований дитячий заклад інтенсивного лікування. При цьому всі наявні на сьогодні відділення лікарні продовжать надавати медичну допомогу київським дітям у звичному режимі. Проектом рішення визначено правонаступником усіх прав, обов’язків та майна лікарні Київський міський центр дитячої нейрохірургії.