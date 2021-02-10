Кияни можуть оплатити комуналку через новий мобільний додаток: як він працює

Тепер оплатити комунальні послуги можна за кілька хвилин

Для киян презентували мобільний додаток для оплати житлово-комунальних послуг

У Києві запрацював мобільний додаток для оплати житлово-комунальних послуг, передачі показань лічильників та контролю за станом розрахунків. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний директор «Центру комунального сервісу» Андрій Щербина.

«Особистим кабінетом на сайті «Центру комунального сервісу» (ЦКС) користуються понад 700 тисяч киян. І оскільки споживачі вимагають від нас нових технічних рішень та більш зручних інструментів, сьогодні ми презентуємо мобільний додаток для оплати комунальних послуг», – зазначив Щербина.

Мобільний додаток уже доступний для завантаження у App Store та Google Play. Для роботи з додатком потрібно завантажити його, зареєструватися, ввівши особисті дані та після успішної реєстрації додати об’єкт (квартиру). Щомісяця за обраним об’єктом надходитимуть електронні рахунки, які можна оплатити за кілька хвилин.

«Користувачі додатку можуть розрахуватися за спожиті житлово-комунальні послуги без комісії карткою киянина», – зауважив Щербина.

Інструкція роботи з мобільним додатком

Як відомо, у січні 2020 року відбулося зростання тарифів практично на всі комунальні послуги. В середньому платіжки киян збільшилися на 1000 грн. Зокрема, в середньому вартість опалення у січні для одного домогосподарства збільшилась на 10% порівняно з попереднім місяцем.

Директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін провів онлайн-брифінг, на якому пояснив, які фактори вплинули на суми у платіжках за тепло, спожите у січні.

9 лютого було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води між Кабінетом міністрів України та Асоціацією міст України. Сторони домовилися, що тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону.