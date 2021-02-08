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    Боргів на мільярди: як мешканці Київщини розрахувалися за послуги ЖКГ на кінець 2020-го

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    Протягом 2020 року населення Київщини сплатило за житлово-комунальні послуги майже 11 млрд грн - Боргів на мільярди: як мешканці Київщини розрахувалися за послуги ЖКГ на кінець 2020-го
    Протягом 2020 року населення Київщини сплатило за житлово-комунальні послуги майже 11 млрд грн
    Фото з відкритих джерел

    У 2020 році мешканці Київщини розрахувалися за послуги ЖКГ на 94%

    У грудні 2020 року мешканці Київської області сплатили за житлово-комунальні послуги 1,576 млрд грн, що становить 73,8% нарахованих за цей період сум.

    Усього протягом 2020 року населення Київщини сплатило за житлово-комунальні послуги 10,962 млрд грн, або 94%. Про це повідомляє Головне управління статистики у Київській області.

    На кінець грудня 2020 року заборгованість населення становила:

    • зі сплати за постачання та розподіл природного газу – 1,507 млрд грн,
    • за постачання теплової енергії та гарячої води – 726,6 млн грн,
    • за централізоване водопостачання та водовідведення – 164,2 млн грн,
    • за управління багатоквартирним будинком – 210,9 млн грн,
    • за постачання та розподіл електричної енергії – 542,3 млн грн,
    • за надання послуг з вивезення побутових відходів – 22,8 млн грн.

    У грудні 2020 року з населенням Київщини було укладено 116 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 1,267 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 697,4 тис. грн.

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     Читайте також: 
    Теги: борг ЖКГ газ електроенергія Київщина водопостачання послуги населення
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