Боргів на мільярди: як мешканці Київщини розрахувалися за послуги ЖКГ на кінець 2020-го

Протягом 2020 року населення Київщини сплатило за житлово-комунальні послуги майже 11 млрд грн

У 2020 році мешканці Київщини розрахувалися за послуги ЖКГ на 94%

У грудні 2020 року мешканці Київської області сплатили за житлово-комунальні послуги 1,576 млрд грн, що становить 73,8% нарахованих за цей період сум.

Усього протягом 2020 року населення Київщини сплатило за житлово-комунальні послуги 10,962 млрд грн, або 94%. Про це повідомляє Головне управління статистики у Київській області.

На кінець грудня 2020 року заборгованість населення становила:

зі сплати за постачання та розподіл природного газу – 1,507 млрд грн,

за постачання теплової енергії та гарячої води – 726,6 млн грн,

за централізоване водопостачання та водовідведення – 164,2 млн грн,

за управління багатоквартирним будинком – 210,9 млн грн,

за постачання та розподіл електричної енергії – 542,3 млн грн,

за надання послуг з вивезення побутових відходів – 22,8 млн грн.

У грудні 2020 року з населенням Київщини було укладено 116 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 1,267 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 697,4 тис. грн.

Як повідомлялося, на мешканців України вже в квітні чекає чергове підвищення тарифів на електроенергію.

За інформацією джерел в уряді, один зі сценаріїв підвищення тарифів на електроенергію передбачає підвищення тарифів майже у два рази для тих, хто використовує більше 300 кВт/год на місяць.

Уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

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