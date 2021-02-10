За січень киянам доведеться заплатити за тепло на 10% більше, ніж за грудень

У «Київтеплонерго» пояснили, чому зросли суми у платіжках за опалення

У січні 2021 року київські будинки спожили на 10% більше теплоенергії, ніж у грудні 2020 року. Головна причина – зниження середньомісячної температури повітря. Відповідно, вартість опалення 1 кв. м квартири в столиці зросла в середньому на 5 грн порівняно з минулим місяцем. Про це інформує повідомляє комунальне підприємство «Київтеплонерго».

Середньомісячна температура у січні 2021 р. у Києві склала -2,5°С. Це на 3°С нижче, ніж у січні минулого року (+0,8°С), та на 1,9°С нижче, ніж у грудні (-0,6°С).

Зі зниженням температури повітря збільшилася кількість споживання теплоенергії на потреби опалення будинків. Це і відобразилося у платіжках киян за тепло, спожите у січні 2021 р. У середньому вартість опалення у січні для одного домогосподарства збільшилась на 10% порівняно з попереднім місяцем.

При незмінному тарифі (1654,41 грн/Гкал) на нарахування за тепло у січні 2021 р. також вплинула відсутність «газової» знижки. Відповідно до урядової постанови № 1082, у минулому опалювальному сезоні діяла газова «знижка» (у вартості 1 Гкал тепла враховувалась фактична вартість газу) – у січні 2020 року вона була у розмірі 18% і замість 1654,41 грн/Гкал мешканці сплачували 1356,62 грн/Гкал.

Як відомо, у січні 2020 року відбулося зростання тарифів практично на всі комунальні послуги. В середньому платіжки киян збільшилися на 1000 грн.

Директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін провів онлайн-брифінг, на якому пояснив, які фактори вплинули на суми у платіжках за тепло, спожите у січні.