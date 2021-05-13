У Києві з’явиться майже 120 нових зелених зон (перелік)

Київрада підтримала виділення ряду земельних ділянок для створення зелених просторів

У Києві з’явиться 118 нових зелених просторів, 10 з яких – парки. Це понад 134 гектари облаштованих зелених зон для відпочинку та прогулянок на свіжому повітрі. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 13 травня, на засіданні Київської міської ради.

«Усі новостворені парки, сквери та озеленені території обслуговуватимуться КО «Київзеленбуд», а також районними комунальними підприємствами з утримання зелених насаджень», – наголосив депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

На сьогоднішньому засіданні депутати Київської міської ради підтримали виділення ряду земельних ділянок для створення зелених просторів в усіх районах міста.

Голосіївський район:

просп. Голосіївський, 114, корпус 2;

вул. Композитора Лятошинського, 8-а;

просп. Академіка Глушкова, 9-в;

просп. Академіка Глушкова, 9-г;

просп. Академіка Глушкова, 9-д;

в межах вул. Деміївської та пров. Деміївського;

вул. Деміївська, 11;

вул. Гвардійська;

перетин вул. Пирогівський шлях та вул. Лауреатської;

вул. Моторна, 11 (парк);

вул. Лютнева, 45.

Дарницький район:

вул. Архітектора Вербицького, 5 (парк);

вул. Колекторна;

вул. Тростянецька, 51-53;

Харківське шосе, 59-65;

вул. Бориспільська, 30;

вул. Бориспільська, 34;

вул. Бориспільська, 38;

просп. Петра Григоренка, 19;

просп. Петра Григоренка, 21;

вул. Новодарницька, 30-32;

вул. Лариси Руденко, 21-а;

вул. Ревуцького, 7-а.

Деснянський район:

просп. Лісовий, 25-а;

вул. Космонавта Волкова, 18-20-а;

просп. Романа Шухевича (парк);

просп. Володимира Маяковського, 59;

біля насосної станції в с. Троєщина;

вул. Марини Цвєтаєвої, 16;

вул. Марини Цвєтаєвої, 16-б;

вул. Марини Цвєтаєвої, 16-в;

вул. Архітектора Ніколаєва, 11;

вул. Архітектора Ніколаєва, 13;

вул. Архітектора Ніколаєва, 15;

вул. Оноре де Бальзака, 14;

вул. Оноре де Бальзака, 16;

вул. Оноре де Бальзака, 16-а;

вул. Оноре де Бальзака, 18;

вул. Оноре де Бальзака, 20;

вул. Оноре де Бальзака, 24;

просп. Володимира Маяковського, 21-в, 21-г;

вул. Радунська, 5;

вул. Радунська, 5-б;

вул. Лісківська, 18-а;

вул. Лісківська, 18-а;

вул. Оноре де Бальзака, 4;

вул. Оноре де Бальзака, 4-а;

вул. Оноре де Бальзака, 6;

перетин просп. Володимира Маяковського, 14/13 та вул. Теодора Драйзера, 11;

перетин просп. Лісового та вул. Братиславської;

просп. Лісовий, 12;

вул. Будищанська, 4;

вул. Будищанська, 6-а;

вул. Жукова, 21;

вул. Оноре де Бальзака (парк з водними об'єктами);

вул. Миколи Матеюка, 9;

вул. Лісківська.

Дніпровський район:

бульв. Верховної Ради, 13;

вул. Петра Вершигори, 5;

вул. Хорольська, 5;

вул. Братиславська, 13-15 та вул. Генерала Карбишева, 18-а (парк);

бульв. Перова, 48;

вздовж Русанівської протоки річки Дніпро від просп. Броварського до вул. 2-гої Садової та вул. Микільсько-Слобідської (парк відпочинку «Микільська Слобідка»);

вул.Ентузіастів, 3/1;

вул. Челябінська та вул.Митрополита Андрея Шептицького, 24-г;

вул. Вифлеємська, 22/1;

вул. Вифлеємська, 24;

вул. Вифлеємська, 26/2;

просп. Соборності, 1/22;

вул. Тампере;

вул. Анатолія Солов'яненка, 11;

вул. Анатолія Солов'яненка, 13;

вул. Краківська, 14/6;

вул. Міста Шалетт.



Оболонський район:

вул. Йорданська, 4;

вул. Приозерна, 12-а;

вул. Олександра Архипенка, 3;

вул. Олександра Архипенка, 3-а;

вул. Олександра Архипенка, 5;

вул. Полярна, 6-а;

вул. Полярна, 8-а;

вул. Бережанська, 10;

вул. Петра Панча, 1;

вул. Богатирська, 6/1;

вул. Сім’ї Кульженків, 31;

вул. Сім’ї Кульженків, 31-а;

вул. Сім’ї Кульженків, 31-б;

вул. Бережанська, 10-20 (парк);

вул. Північна, 46, просп. Героїв Сталінграда, 61-а;

вул. Героїв Дніпра, 20; 20А, 20Б, 20В, 22А

вул. Героїв Дніпра, 20-а;

вул. Героїв Дніпра, 20-б;

вул. Героїв Дніпра, 20-в;

вул. Героїв Дніпра, 22-а;

просп. Оболонський, 36;

просп. Героїв Сталінграда, 58;

вул. Прирічна, 31;

просп. Мінський, 4;

Героїв Сталінграда, 9-11-а;

просп. Героїв Сталінграда, 65.

Печерський район:

вул. Генерала Алмазова;

Крутий узвіз;

вул. Хрещатик, 23-25;

бульв. Лесі Українки, 5;

бульв. Лесі Українки, 5-а;

бульв. Лесі Українки, 7;

Паркова дорога;

бульв. Дружби Народів, 22;

бульв. Дружби Народів, 24/2;

бульв. Лесі Українки.

Подільський район:

просп. Георгія Гонгадзе, 20-б;

просп. Георгія Гонгадзе, 20-г;

просп. Георгія Гонгадзе, 20-ж;

просп. Георгія Гонгадзе, 20-з;

перетин вул. Западинської та Академіка Патона;

вул. Дегтярна, 2-4;

в межах Андріївського узвозу, вул. Воздвиженської, вул. Гончарної та пров. Десятинного;

площа Щекавицька;

біля пам'ятного знаку Магдебурзького Права, від Володимирського узвозу до Набережного шосе;

вул. Сошенка, 33;

Наталії Ужвій, 6.

Святошинський район:

вул. Чорнобильська, 3;

вул. Симиренка, 27;

вул. Симиренка, 29;

на розі вул. Григоровича Барського та вул. Симиренка;

вул. Семашка, 8А;

вул. Семашка, 10;

вул. Рахманінова, 22;

вул. Зодчих, 36-38;

вул. Генерала Наумова, 31-33;

просп. Перемоги, 73-а;

просп. Перемоги, 140;

просп. Леся Курбаса, 1-г.



Солом’янський район:

перетин вул.Божків Яр та вул. Нечуя-Левицького;

на розі бульв. Чоколовського та вул. Пітерської;

вул. Генерала Тупікова, 3/1;

бульв. Вацлава Гавела, 85;

вул. Каменярів;

на розі вул. Преображенської та вул. Андрія Головка;

вул. Божків Яр;

вул. Авіаконструктора Антонова, 37-47.

Шевченківський район:

на розі вул.Татарської та пров.Татарського;

вул. Михайлівська;

вул. Десятинна;

вул.Трьохсвятительська та Володимирський узвіз (парк);

узвіз Кудрявський;

вул. Кудрявська, 23-а;

вул. Бориса Грінченка;

вул. Січових Стрільців, 89;

вул. Січових Стрільців, 89,89-а;

вул. Лук'янівська, 1;

вул. Саратовська;

вул. Глибочицька (парк);

просп. Перемоги, 9-б;

вул. Золотоворітська;

просп. Перемоги, 52/2;

вул. Десятинна, 15;

пров. Чеховський;

площа Перемоги;

пров. Киянівський, 13-21 (парк);

транспортна розв'язка вулиці Стеценка у Шевченківському районі;

транспортна розв'язка вулиці Академіка Туполєва у Святошинському районі;

просп. Перемоги;

від площі Перемоги до Повітрофлотського проспекту;

вул. Митрофана Довнар-Запольського, 1/12;

вул. Митрофана Довнар-Запольського, 3;

вул. Митрофана Довнар-Запольського, 3/1;

вул. Митрофана Довнар-Запольського, 3/2;

вул. Щусєва, 8;

вул. Щусєва, 10-а;

вул. Щусєва, 12-а;

вул. Академіка Грекова, 18;

вул. Академіка Грекова, 18-а;

вул. Академіка Грекова, 22;

вул. Академіка Грекова, 22-а;

вул. Жилянська, 120-б;

вул. Жилянська, 120-б.

Як повідомлялося, 20 квітня Комісія з питань екологічної політики підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

Крім того, члени комісії підтримали недопущення забудови довкола озер Небреж, Тягле та Мартишів та створення екопарку «Осокорки».

У Києві планується проведення додаткових природоохоронних заходів для поліпшення екологічного стану міста, фінансування яких буде передбачено з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища.