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    У Києві з’явився ще один сервіс прокату електросамокатів: де працює, тарифи

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    Орендувати електросамокат&nbsp;BikeNow можна поки що лише в центрі Києва - У Києві з’явився ще один сервіс прокату електросамокатів: де працює, тарифи
    Орендувати електросамокат BikeNow можна поки що лише в центрі Києва
    Фото: BikeNow

    У Києві розвивається сервіс прокату електросамокатів

    У Києві сервіс прокату велосипедів BikeNow запустив нову послугу – оренду електросамокатів. Про це повідомляється на сторінці BikeNow у Facebook.

    «Ми запустили самокати Bikenow у Києві! На них легко можна дістатись практично до будь-якого пункту призначення та зробити прогулянку більш цікавою. А ще це дуже вигідно та екологічно», – йдеться в повідомленні.

    Де можна орендувати самокат

    Орендувати самокат можна всередині спеціальної сервісної зони для електросамокатів, позначеної на карті жовтим кольором. Завершення оренди допустимо всередині жовтої зони на станціях і всередині зон паркування позначених зеленим кольором.

    Тарифи на самокати

    Для початку поїздки необхідно мати баланс не менше 100 грн.

    • активація – 9 грн
    • будні дні – 1,9 грн за хвилину
    • вихідні – 2,5 грн за хвилину

    Як працює електросамокат

    Самокат має три швидкісних режими. За замовчуванням, поїздка буде починатися на другій швидкості і обмежена 20 км/год. Третій швидкісний режим рекомендується тільки для дуже досвідчених користувачів, які мають хороші навички їзди і екстреного гальмування на самокаті.

    В найближчі дні сервіс буде знаходитися в тестовому режимі. Незабаром з’явиться оновлений мобільний додаток, який покращить досвід оренди самокатів, а також розглядатиметься питання розширення сервісної зони.

    BikeNow – це вже четвертий після Bolt, Kiwi і Skroll оператор, який надає оренду скутерів у столиці.

    Теги: екологія Київ транспорт
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    У Києві з’явився ще один сервіс прокату електросамокатів: де працює, тарифи