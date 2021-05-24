У Києві з’явився ще один сервіс прокату електросамокатів: де працює, тарифи

Орендувати електросамокат BikeNow можна поки що лише в центрі Києва

У Києві розвивається сервіс прокату електросамокатів

У Києві сервіс прокату велосипедів BikeNow запустив нову послугу – оренду електросамокатів. Про це повідомляється на сторінці BikeNow у Facebook.

«Ми запустили самокати Bikenow у Києві! На них легко можна дістатись практично до будь-якого пункту призначення та зробити прогулянку більш цікавою. А ще це дуже вигідно та екологічно», – йдеться в повідомленні.

Де можна орендувати самокат

Орендувати самокат можна всередині спеціальної сервісної зони для електросамокатів, позначеної на карті жовтим кольором. Завершення оренди допустимо всередині жовтої зони на станціях і всередині зон паркування позначених зеленим кольором.

Тарифи на самокати

Для початку поїздки необхідно мати баланс не менше 100 грн.

активація – 9 грн

будні дні – 1,9 грн за хвилину

вихідні – 2,5 грн за хвилину

Як працює електросамокат

Самокат має три швидкісних режими. За замовчуванням, поїздка буде починатися на другій швидкості і обмежена 20 км/год. Третій швидкісний режим рекомендується тільки для дуже досвідчених користувачів, які мають хороші навички їзди і екстреного гальмування на самокаті.

В найближчі дні сервіс буде знаходитися в тестовому режимі. Незабаром з’явиться оновлений мобільний додаток, який покращить досвід оренди самокатів, а також розглядатиметься питання розширення сервісної зони.

BikeNow – це вже четвертий після Bolt, Kiwi і Skroll оператор, який надає оренду скутерів у столиці.