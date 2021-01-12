Кияни отримають у лютому платіжки з новими тарифами за тепло і воду

Платіжки з підвищеною платою кияни отримають у лютому

Тарифи зросли на 16-19%

З 1 січня 2021 року зросли тарифи комунального підприємства «Київтеплоенерго» на постачання теплової енергії та гарячої води для населення столиці.

Відповідні рішення ухвалила Київська міська держадміністрація 29 грудня 2020 року.

Згідно з розпорядженням КМДА, тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення встановлено на рівні 1,616 тис. грн за 1 Гкал (з ПДВ), що на 19,2% вище тарифу, що діяв дотепер (1,356 тис. грн за 1 Гкал).

Тариф на постачання гарячої води для населення встановлено на рівні 99,79 грн за 1 куб (з ПДВ). Подорожчання склало 16,1% (з 85,97 грн 1 за куб).

Тарифи наведені без урахування витрат на утримання та ремонт центральних та індивідуальних теплових пунктів.

Нагадаємо, з 1 січня уряд скасував пільговий тариф на електроенергію для населення у 90 копійок за кВт/год при споживанні перших 100 кВт/год.

Тариф у 1,68 грн/кВт, який діяв раніше на більші обсяги споживання, віднині застосовується до всіх побутових споживачів незалежно від обсягів споживання, місця споживання та соціального статусу.

Кабмін встановив фіксовану ціну на електроенергію у 1,68 грн/кВт для населення на період до 31 березня.

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2020 рік зросли на 13,6%.