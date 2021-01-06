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    Підвищення тарифів на воду: хто в Києві отримає більші платіжки

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    Тарифи на воду зросли для мешканців приватного сектору Києва - Підвищення тарифів на воду: хто в Києві отримає більші платіжки
    Тарифи на воду зросли для мешканців приватного сектору Києва
    Фото з відкритих джерел

    Київводоканал бідкається, що старі тарифи негативно впливають на виробничу діяльність товариства

    З 1 січня 2021 року постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановлено тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для таких споживачів: юридичних осіб, бюджетних установ та споживачів приватного сектору Києва. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    «В той же час для споживачів - співвласників багатоквартирних будинків, які перебувають з Товариством в договірних відносинах за «старим» Законом України «Про житлово-комунальні послуги» до переходу на нові договори, що укладатимуться за правилами визначеними «новим» Законом, продовжують діяти тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), встановлені Постановою НКРЕКП від 25.01.2019 № 59», – пояснив Київводоканал

    Київводоканал зазначає, що у зв’язку з колізією в профільному законодавстві, яке виникло через суперечки та розбіжності у застосуванні різних тарифів для споживачів послуг, «застосування Товариством економічно необґрунтованого тарифу ЦПХВ за «старим» Законом негативно впливає на виробничу діяльність Товариства, оскільки єдиним джерелом покриття витрат підприємства є економічно обґрунтовані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення».

    Нагадаємо, постановою від 16.12.2020  № 2499 НКРЕКП з 01.01.2021  встановлено:

    тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів приватного сектору м. Києва у розмірі  25,38 грн (у т. ч. ПДВ 4,23 грн) за 1 куб. м, з них:

    • 13,344 грн. (у т. ч. ПДВ 2,224 грн) за 1 куб. м водопостачання;
    • 12,036 грн. (у т. ч. ПДВ 2,006 грн) за 1 куб. м водовідведення; 

    Постановою від 25.01.2019 № 59  НКРЕКП з 01.02.2019 встановлено:

    тариф на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у розмірі 21,756 грн (у т. ч. ПДВ 3,626 грн), з них:

    • 11,544 грн (у т. ч. ПДВ 1,924 грн) за 1 куб. м водопостачання;
    • 10,212 грн (у т. ч. ПДВ 1,702 грн) за 1 куб. м водовідведення.

    Як повідомлялося, за три святкові дні, 1-3 січня 2021 року, кияни спожили 2 млн куб. м чистої питної води.

    Компанія «Київводоканал» залучає кошти міжнародних фінансових інституцій у проєкти капітального ремонту та реконструкції водопровідного господарства. Одним із джерел фінансування може стати кредит у рамках програми «Французькі пільгові казначейські кредити». У грудні на підприємстві із візитом перебувала делегація з Франції – представники компанії Group Eiffage, які відвідали об’єкти водопостачання, де запланована реконструкція.

    Теги: Київ тарифи Київводоканал
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