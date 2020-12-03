Платіжки українців за комуналку за рік зросли у півтора раза – Держстат

Загальний борг українців за послуги ЖКГ у жовтні виріс на 1,7 млрд грн – до 56,1 млрд грн

В середньому платіжка на одну сім’ю зросла з 555,5 до 741,9 грн

У жовтні поточного року українцям на оплату житлово-комунальних послуг нарахували сумарно 11 млрд грн, що на 57% перевищує показник минулого року (7 млрд грн). В середньому платіжка на одну сім’ю зросла з 555,5 до 741,9 грн.



Про це свідчать дані Держстату.



Зазначається, що в жовтні громадяни погасили 9 млрд грн (близько 82%) з нарахованих сум, водночас роком раніше – 5,8 млрд грн (майже 83%).





Загальний борг українців за послуги ЖКГ у жовтні виріс на 1,7 млрд грн – до 56,1 млрд грн.

Найбільше за комуналку нарахували мешканцям таких регіонів: