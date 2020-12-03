Платіжки українців за комуналку за рік зросли у півтора раза – Держстат
В середньому платіжка на одну сім’ю зросла з 555,5 до 741,9 грн
У жовтні поточного року українцям на оплату житлово-комунальних послуг нарахували сумарно 11 млрд грн, що на 57% перевищує показник минулого року (7 млрд грн). В середньому платіжка на одну сім’ю зросла з 555,5 до 741,9 грн.
Про це свідчать дані Держстату.
Зазначається, що в жовтні громадяни погасили 9 млрд грн (близько 82%) з нарахованих сум, водночас роком раніше – 5,8 млрд грн (майже 83%).
Загальний борг українців за послуги ЖКГ у жовтні виріс на 1,7 млрд грн – до 56,1 млрд грн.
Найбільше за комуналку нарахували мешканцям таких регіонів:
- Київ – 1,48 млрд грн;
- Харківська область – 944 млн грн;
- Дніпропетровська область – 925 млн грн;
- Київська область – 794 млн грн;
- Львівська область – 763 млн грн.
Нагадаємо, у листопаді «Нафтогаз» в пакеті «Місячний» збільшив ціну на газ до 4,7 грн за м³, а в пакеті «Річний» - до 5,24 грн за м³. Ціни змінюються через те, що на європейських газових хабах дорожчає газ.