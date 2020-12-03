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    Платіжки українців за комуналку за рік зросли у півтора раза – Держстат

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    Загальний борг українців за послуги ЖКГ у жовтні виріс на 1,7 млрд грн &ndash; до 56,1 млрд грн - Платіжки українців за комуналку за рік зросли у півтора раза – Держстат
    Загальний борг українців за послуги ЖКГ у жовтні виріс на 1,7 млрд грн – до 56,1 млрд грн

    В середньому платіжка на одну сім’ю зросла з 555,5 до 741,9 грн

    У жовтні поточного року українцям на оплату житлово-комунальних послуг нарахували сумарно 11 млрд грн, що на 57% перевищує показник минулого року (7 млрд грн). В середньому платіжка на одну сім’ю зросла з 555,5 до 741,9 грн.

    Про це свідчать дані Держстату.

    Зазначається, що в жовтні громадяни погасили 9 млрд грн (близько 82%) з нарахованих сум, водночас роком раніше – 5,8 млрд грн (майже 83%).

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    Загальний борг українців за послуги ЖКГ у жовтні виріс на 1,7 млрд грн – до 56,1 млрд грн.

    Найбільше за комуналку нарахували мешканцям таких регіонів:

    • Київ – 1,48 млрд грн;
    • Харківська область – 944 млн грн;
    • Дніпропетровська область – 925 млн грн;
    • Київська область – 794 млн грн;
    • Львівська область – 763 млн грн.
    Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкти тарифів на послуги розподілу природного газу на 2021 рік.

     

    Теги: борг ЖКГ НКРЕКП газ Держстат комуналка ціни послуги
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