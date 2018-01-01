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    Кияни вклали в утеплення власних осель 65 млн грн

    Термомодернізацію житла:
    За останні три роки кияни інвестували понад 65 млн грн в технічні заходи у своїх будинках з метою термомодернізації та енергозбереження. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. «За останні три роки кияни інвестували понад 65 млн грн в технічні заходи у своїх будинках, оскільки тема енергозбереження
    • Сьогодні, 13:18
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    Утеплення фасадів
    Утеплення фасадів

    Термомодернізацію житла:

    За останні три роки кияни інвестували понад 65 млн грн в технічні заходи у своїх будинках з метою термомодернізації та енергозбереження. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

    «За останні три роки кияни інвестували понад 65 млн грн в технічні заходи у своїх будинках, оскільки тема енергозбереження є значним стимулом для людей: вони суттєво економлять на опаленні, електриці, вартості гарячої води тощо», — підкреслив він.

    Як уточнив чиновник, на 2018 рік Київ отримав 125 заявок від ОСББ (об’єднань співвласників багатоквартирних будинків) та ЖБК (житлово-будівельних кооперативів) на проведення заходів з енергозбереження в рамках програми «70/30».

    За словами Пантелеєва, у столиці діє низка ефективних програм, які допомагають киянам не лише відремонтувати житло, а й значно скоротити витрати на комунальні послуги. Програма співфінансування капітальних ремонтів та заходів з енергозбереження «70/30» — одна із них.

    Крім того, у столиці реалізовується механізм «теплих кредитів», укладення ЕСКО-договорів у житловому секторі, мешканці отримують допомогу від міської влади при встановленні систем охорони обладнання в будинку тощо.

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    «Суть програми «70/30» полягає в тому, що місто оплачує 70% вартості робіт, а мешканці мають зібрати 30%», — уточнив Пантелеєв.

    За його словами, найбільш затребуваними видами робіт є модернізація теплопунктів, ремонт систем теплопостачання в будинку, заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівель тощо.

    Заступник голови КМДА звернув увагу на те, що програма «70/30» також доступна і для будинків, де ОСББ або ЖБК не створені.

    «Минулого року шість житлових будинків уклали договори на проведення ремонтів з комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація», — сказав Пантелеєв.

    Джерело: УНН

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    Київ ОСББ ремонт житло КМДА
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