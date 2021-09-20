Кияни запропонували місця для встановлення скульптури борщу (перелік)

Незабаром буде оголошено конкурс проєктів скульптури борщу

Кияни запропонували власні варіанти локації, де можна встановити скульптуру борщу з метою розвитку гастротуризму та увіковічення національної української страви. Про це повідомляє Київська міська рада.

За словами ініціатора встановлення скульптури, шеф-кухаря Євгена Клопотенка, серед запропонованих локацій найпопулярнішими є:

Житній ринок,

Поштова площа,

Контрактова площа,

Бессарабка,

парк імені Тараса Шевченка,

Арка дружби народів тощо.

«Нашу ініціативу підтримали кияни – це показує, що арт-об’єкт є цікавим для місцевих жителів. Я вдячний усім людям, які запропонували свої варіанти локацій для встановлення скульптури. Борщ є українською національною стравою, яку необхідно популяризувати у світі, адже гастротуризм є дієвим інструментом для підвищення привабливості столиці», – розповів Клопотенко.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, міська влада підтримує громадські ініціативи та сприяє їх реалізації у столиці.

«Кияни запропонували локації для встановлення скульптури борщу з метою увіковічення української національної страви. Необхідно не лише зберегти нематеріальну культурну спадщину нашого народу, а й забезпечити її популяризацію на теренах України та світу. Міська влада розвиває туристичну привабливість столиці через гастротуризм. Також важливо створювати нові неповторні публічні простори для відвідування, адже це один із основних чинників формування туристичної дестинації», – наголосив Бондаренко.

Секретар Київради додав, що незабаром буде оголошено конкурс проєктів серед професійних скульпторів.

Нагадаємо, скульптуру буде виготовлено за кошти приватних осіб.

Нещодавно у Києві демонтували пам’ятник на честь дружби Києва та Москви.