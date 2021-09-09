Улюбленій страві українців у Києві встановлять пам’ятник

Скульптуру буде виготовлено за кошти приватних осіб

Скульптуру буде виготовлено за кошти приватних осіб

Киянам дали тиждень часу для того, аби запропонувати місце, де найкраще встановити пам’ятник борщу

Киянам пропонують обрати місце для встановлення скульптури борщу для увіковічення національної української страви та розвитку гастротуризму, повідомляє пресслужба КМДА.

За словами ініціатора встановлення скульптури, шеф-кухаря Євгена Клопотенка, ідея скульптури борщу виникла вже давно, адже борщ – одна з ключових страв національної гастрономії, яка є невід’ємною частиною нематеріальної культурної спадщини та популяризації гастротуризму.

«В Україні є скульптури пампушок, дерунів, солоного огірка, кавуна, морозива тощо, проте наразі немає сучасної наповненої змістом скульптури борщу. Борщ – це ж культурне надбання українців, яке треба прославляти», – розповів Євген Клопотенко.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, міська влада підтримує громадські ініціативи щодо популяризації української кухні у світі, збереження нематеріальної спадщини нації та розвитку туристичної привабливості столиці.

«Нашим завданням є збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини України. Необхідно цінувати нашу ідентичність та демонструвати світові українські культурні надбання. Наразі місто пропонує киянам визначити найбільш вдалу локацію для розміщення скульптури. Ми маємо розвивати гастротуризм, а новий знаковий арт-об’єкт може стати окрасою столиці та уособлюватиме гастрономічну культуру приготування національної страви», – наголосив Володимир Бондаренко.

Згодом буде оголошено про проведення відкритого конкурсу серед скульпторів на найкращу ідею скульптури борщу.

Наразі кияни протягом тижня можуть надсилати свої пропозиції щодо локації для розміщення пам’ятника. Скульптуру буде виготовлено за кошти приватних осіб.

Нагадаємо, у Києві демонтували пам’ятник на честь дружби Києва та Москви.