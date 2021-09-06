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    Дружбі кінець. У Києві демонтували пам’ятник на честь Києва та Москви (фото)

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    Даний знак було встановлено у сквері на вул. Маршала Якубовського в серпні 2001 року - Дружбі кінець. У Києві демонтували пам’ятник на честь Києва та Москви (фото)
    Даний знак було встановлено у сквері на вул. Маршала Якубовського в серпні 2001 року
    Фото з відкритих джерел

    Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА і має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму

    У столиці демонтували пам’ятний знак на честь дружби міст Києва та Москви, що встановлений у сквері на вул. Маршала Якубовського. Про це повідомила депутатка Київради Аліна Михайлова.

    За її словами, таким чином КП УЗН Голосіївського району виконав рішення Київради про демонтаж від 8 липня 2021 року.

    «…Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога», – написала депутатка.

    Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА і має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму.

    Зауважимо, даний знак встановлено у сквері на вул. Маршала Якубовського в серпні 2001 року, його неодноразово намагались зруйнувати і обмальовували. У 2019 році кияни навіть подавали петицію з проханням демонтувати цей монумент, але вона не набрала необхідної кількості голосів.

    Як повідомлялося, фракції ОПЗЖ і «Слуга народу» у Київраді виступили проти демонтажу пам’ятного знаку на честь дружби Києва та Москви.

    Нагадаємо також, що Український інститут національної пам'яті склав список з 26 об'єктів Києва, які ще треба декомунізувати. У ньому значаться: герб СРСР на щиті скульптури Батьківщина-мати, кінний пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, скульптури робітників під Аркою дружби народів і бюст Леніна на станції метро «Театральна».

    Зокрема, питання про демонтаж герба СРСР зі щита скульптури Батьківщина-мати обговорюється з 2015 року, але поки залишається на рівні обговорень.

    Також монумент під Аркою дружби народів у вигляді скульптурної композиції двох робочих з гербом СРСР викликає подив у киян і громадських активістів. Він не відповідає історичній дійсності і є частиною радянської ідеології. Але коли його демонтують, поки що невідомо.

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    Теги: СРСР кияни міст памятник герб
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    Дружбі кінець. У Києві демонтували пам’ятник на честь Києва та Москви (фото)