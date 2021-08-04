Експерти ресторанного путівника Michelin оцінять українські ресторани

Експерти їздили в Одесу, були у Києві, ще у декількох містах

Посол України у Франції заявив, що групи оцінювачів уже працюють

Експерти ресторанного путівника Michelin уже працюють в Україні, найближчим часом очікуються новини щодо рейтингування українських ресторанів. Про це заявив посол України у Франції, постійний представник України при ЮНЕСКО Вадим Омельченко, пише Укрінформ.

«Щодо співробітництва з Michelin. Ця історія починалася курйозно, але потім ми декілька разів зустрічалися з керівництвом. В Україні працюють групи експертів Michelin – вони їздили в Одесу, були у Києві, ще у декількох містах. Вони дуже зацікавлені (у співпраці – ред.). Ми сподіваємося, що найближчим часом будуть певні рухи в цьому напрямку», – сказав Омельченко.

Він зазначив, що Франція – міжнародний гастрономічний майданчик, де відбувається дуже багато заходів і фестивалів, у яких Україна раніше майже не брала участі.

«Зараз ми це виправляємо. Ми на наступний рік зареєстровані майже на всі кулінарні майданчики, які будуть, починаючи від центрального паризького Village Internacional de la Gastronomie і закінчуючи фестивалями мішленівських шефів у Мужені і Бордо. Сподіваємось, що Україна буде гідно представлена», – зазначив посол.

Омельченко також повідомив, що представники відомого французького журналу «Вино і гастрономія», який видається з 1985 року і має велику аудиторію, хочуть відвідати Україну і присвятити нашій країні один з випусків журналу.

Нагадаємо, відомий гастрономічний гід Michelin у грудні минулого року поінформував, що його представники прибули до Москви, щоб оцінити місцеві ресторани і вперше включити їх до рейтингу. У статті йшлося про російську кухню, до якої з-поміж іншого віднесли й борщ.

Це викликало різко негативно реакцію з боку значної кількості українських інтернет-користувачів.

Посольство України у Франції зв’язалося з компанією, після чого вона відкоригувала своє повідомлення і вибачилися за те, що віднесла борщ до російської кухні. Окрім того, під час розмови з представниками компанії посольство домовилося почати роботу над мішленівським гастрогідом київськими ресторанами.

Michelin – це найвідоміший та найвпливовіший ресторанний рейтинг, який укладають вже понад 100 років. Заклади на основі відгуків анонімних ресторанних критиків отримують оцінку – від однієї до трьох мішленівських зірок.

Поява тих чи інших ресторанів в мішленівському рейтингу зазвичай різко підвищує його престижність та популярність.

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