Кияни здали на переробку вдвічі менше ялинок, ніж торік: названо причини

Найбільше хвойних дерев на переробку здали мешканці трьох районів Києва

Цього року кияни здали в пункти утилізації 6,5 тисяч новорічних ялинок.

Пік збору ялинок припав на період після Водохреща. Найактивнішими були мешканці Дарницького району, Солом’янського та Дніпровського. Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Цього року було утилізовано менше ялинок, ніж торік. Зеленбудівці кажуть, що на те є кілька причин:

більше людей ставлять вдома штучні ялинки;

трендом останнім років є живі дерева у горщиках;

цього року багато хто взагалі відмовився від хвойних символів Нового року.

Перероблені на щепу хвойні дерева використовуються для мульчування лунок інших хвойних рослин, які ростуть у столичних парках та скверах. Мульчування дозволяє захистити ґрунт від промерзання взимку та пересихання влітку, зберігає водний баланс та служить мінеральним добривом.

Нагадаємо, з 2 січня по 1 лютого у Києві працювало 15 пунктів утилізації новорічних дерев – по одному в кожному районі Києва та 5 на базі Дарницького лісопаркового господарства.

Минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від мешканців міста понад 14 тисяч ялинок на утилізацію, у 2019-му – 5 тисяч.