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    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)

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    У Києві працюють 15 пунктів збору хвойних дерев - Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    У Києві працюють 15 пунктів збору хвойних дерев
    Фото: КМДА

    Пункти збору новорічних дерев працюють у всіх районах міста

    Кияни можуть до кінця цього тижня здати новорічні ялинки на екологічну утилізацію. Хвойні дерева приймають 15 пунктів збору, що розташовані в усіх районах Києва. Про це нагадує Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації.

    Зібрані дерева перероблюють на тріскучерез спеціальний механізм та використовують для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин.

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    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)
    Устигни здати: у Києві до кінця тижня триває прийом новорічних ялинок (адреси)

    Працюють пункти у будні з 7 ранку до 22 години.

    Адреси та графік роботи пунктів збору та утилізації новорічних дерев

    Для перегяду натисніть на документ
    Дивіться мапу розташування пунктів прийому ялинок.

    Нагадаємо, минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від мешканців міста понад 14 тисяч ялинок на утилізацію, у 2019-му – 5 тисяч.

    Станом на 18 січня кияни здали близько тисячі хвойних дерев.

    Теги: екологія Київ новорічні свята кияни ялинка
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