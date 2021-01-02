Російський «спайдермен» у новорічну ніч видерся на 24-метрову ялинку (відео)

Злазив чоловік набагато повільніше, а коли опинився на землі, то посковзнувся на льоду, зробивши «кувирок», ніби «завершивши виступ у цирку»

Чоловік під час штурму ялинки був тверезим

У російському Липецьку в новорічну ніч чоловік видерся на верхівку 24-метрової ялинки. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

«У новорічну ніч біля головної ялинки Липецька зібралося немало містян. Гуляла на площі і компанія молодих людей. Один з них, раптом, поліз на ялинку. Зробив він це дуже швидко, легко здолавши усі 24 метри до різдвяної зірки. Люди, які зібралися на площі підбадьорювали його криками», ─ зазначили в виданні.

За словами свідків, злазив чоловік набагато повільніше, а коли опинився на землі, то посковзнувся на льоду, зробивши «кувирок», ніби «завершивши виступ у цирку».

ЗМІ особливо відзначили, що місцевий «спайдермен» під час штурму ялинки був тверезим.

Нагадаємо, минулого року в Івано-Франківську чоловік видерся на центральну ялинку.