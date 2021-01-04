Київський зоопарк закликав містян не везти тваринам ялинки після свят

Після свят ялинку слід здати на утилізацію

Ветеринари забороняють використання новорічних ялинок як підкормку для тварин

Новорічні свята закінчаться і в Києві будуть спостерігатися звалища використаних ялинок. Частина киян здають новорічні дерева у пункти переробки, а дехто привозить їх до зоопарку.

Проте, Київський зоопарк закликає не робити цього.

Чому не слід давати використані новорічні деревцята на корм тваринам

Інтенсивне вирощування ялинок для подальшого продажу призводить до застосування різних небезпечних речовин заради прискорення росту, привабливого вигляду та подовження терміну їх зберігання. Після знімання прикрас на ялинці зазвичай лишається вдосталь фрагментів дощику, конфетті, вати та інших небезпечних для тварин матеріалів. Використання сучасних ароматизаторів, барвників, хлопавок та штучного снігу з балончика залишає на гілках ялинки цілу гамму шкідливих речовин.

«Не дивно, що наші ветеринари одноголосно забороняють використання новорічних ялинок як підкормку для мешканців зоопарку», - зазначили в зоопарку і нагадали, що їхні тварини отримують найкращі корми за індивідуальними раціонами.

Нагадаємо, у Києві фахівці почали працювати 15 пунктів для утилізації новорічних ялинок.

Пункти прийому ялинок працюють безкоштовно в кожному районі столиці з понеділка до п’ятниці, із 07:00 до 22:00.

Минулого року на переробку прийняли понад 14 тисяч ялинок.