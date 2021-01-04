Київський зоопарк закликав містян не везти тваринам ялинки після свят
Ветеринари забороняють використання новорічних ялинок як підкормку для тварин
Новорічні свята закінчаться і в Києві будуть спостерігатися звалища використаних ялинок. Частина киян здають новорічні дерева у пункти переробки, а дехто привозить їх до зоопарку.
Проте, Київський зоопарк закликає не робити цього.
Чому не слід давати використані новорічні деревцята на корм тваринам
- Інтенсивне вирощування ялинок для подальшого продажу призводить до застосування різних небезпечних речовин заради прискорення росту, привабливого вигляду та подовження терміну їх зберігання.
- Після знімання прикрас на ялинці зазвичай лишається вдосталь фрагментів дощику, конфетті, вати та інших небезпечних для тварин матеріалів.
- Використання сучасних ароматизаторів, барвників, хлопавок та штучного снігу з балончика залишає на гілках ялинки цілу гамму шкідливих речовин.
«Не дивно, що наші ветеринари одноголосно забороняють використання новорічних ялинок як підкормку для мешканців зоопарку», - зазначили в зоопарку і нагадали, що їхні тварини отримують найкращі корми за індивідуальними раціонами.
Нагадаємо, у Києві фахівці почали працювати 15 пунктів для утилізації новорічних ялинок.
Пункти прийому ялинок працюють безкоштовно в кожному районі столиці з понеділка до п’ятниці, із 07:00 до 22:00.
Минулого року на переробку прийняли понад 14 тисяч ялинок.