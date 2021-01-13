Атмосфера свята влетіла в копієчку: скільки коштів витратив Київ на новорічні локації

Найекономнішим виявився Солом'янський район Києва

Київ - велике місто і одна головна ялинка на Софійській площі не задовольнила б усіх містян. Тому всі райони столиці традиційно влаштовували свої головні ялинки (а іноді декілька).

Загальний кошторис витрат районних бюджетів на ялинки і святкові локації становив цього року 1,611 млн грн. Про це повідомляє DoZorro.

Дарницький район

У Дарницькому районі столиці, віддаленому від масштабних ялинок центру міста, місцева влада облаштувала аж три ялинки — біля РДА, біля будинку культури на вулиці Заслонова і в Парку воїнів-інтернаціоналістів. Загалом бюджет вийшов 326 тис. грн.

Оболонський район

Згідно з розпорядженням голови РДА, на облаштування районної ялинки і території навколо неї виділили 360 тис. грн. Кошти були витрачені на освітлювальне обладнання для прикрашання ялинки та прилеглої території — 130 тис. грн; комплекс монтажних і демонтажних робіт з встановлення і прикрашання районної ялинки та прилеглої території — 197 тис. грн. У районі навіть вже оплатили демонтаж і утилізацію головної ялинки — металевий каркас разом зі штучною хвоєю за 6,5 тис. грн. Парк «Наталка», розташований у цьому районі, оздобили святковою ілюмінацією за 158 тис. грн. У цю суму увійшли монтаж і виготовлення декоративних елементів, арок, інсталяцій тощо.

Дніпровський район

У Дніпровському районі головна ялинка розташована в парку Перемоги. Місцева влада не стала розпорошуватися на дрібні закупівлі і зробила одну велику, на 199,9 тис. грн. У цю суму увійшло відновлення конструкцій хвої, монтаж ялинки і огорожі, обслуговування художньо-світлового обладнання (причому половина цих витрат припадають на ремонт наявного обладнання і конструкцій).

Голосіївський район

Мешканцям Голосіївського району столиці особливо пощастило - тут розташовані такі загальновідомі новорічні локації, як «Зимова країна» на ВДНГ і Roshen Winter Village на Деміївській площі. Можливо, тому РДА не стала витрачати багато грошей, облаштовуючи центральну ялинку в парку імені Рильського. Загалом було витрачено 114 тис. грн.

Шевченківський район

Озеленювачі району, які зазвичай опікуються облаштуванням ялинки в парку Шевченка, у 2020 році оголошувало лише одну закупівлю - на гілки штучної хвої на 92 тис. грн. А у 2017 році вони придбали штучну новорічну стовбурову ялинку за 199,9 тис. грн, яка, схоже, і зараз прикрашає центральний парк.

Святошинський район

Засвічення новорічної ялинки парку Совський обійшлося в 198 тис. грн. У цю суму входить монтаж штучної ялинки, прикрашання та ілюмінація, засвічення і демонтаж. Загалом 264 тис. грн.

Солом'янський район

Солом'янський район відзначився тим, що не має жодної закупівлі по новорічному профілю у 2020 році. Як повідомили в РДА, облаштуванням центральних ялинок району займається КП з утримання зелених насаджень Солом'янського району. А згідно з даними Prozorro, останні новорічні закупівлі були тут аж у 2016-17 роках. Управління культури оголошувало тендер на районне свято Святого Миколая, але його скасували через карантинні обмеження.

Деснянський район

Монтаж конструкції головної ялинки району (біля кінотеатру «Флоренція») обійшовся у 18 тис. грн (причому це сума без демонтажу); ще майже 43 тис. грн витратили на поточний ремонт огорожі (включно з малюнками на ній) навколо головної ялинки району; на монтаж і прикрашання головної ялинки іграшками - 37 тис. грн; монтаж світлових гірлянд для ялинки - 20 тис. грн; плюс на самі іграшки для ялинки - 20 тис. грн. Послуги з декорування новорічної локації проведення святкових заходів - 49 тис. грн. У Деснянському районі чи не єдиному не скасували культурну послугу до нового року — влаштували «резиденцію Святого Миколая» за 25 тис. грн.

Загалом святкові заходи обійшлися у 212 тис. грн.

Печерський і Подільський райони

Головна ялинка Печерська - у Центральному парку культури і відпочинку (Арка Дружби народів), а Подолу - на Контрактовій. Цьогоріч вони увійшли в загальноміську новорічну локацію «Новорічний маршрут 2021» разом з ялинкою на Софійській. Їх встановлення та ілюмінація входили в закупівлі управління культури КМДА. З додаткових витрат району була лише закупівля КП з утримання зелених насаджень Печерського району - електричні гірлянди на 43 тис. грн.

Витрати районів Києва на ялинки

Головна ялинка на Софійській площі

2,5 млн грн Київ витратив на закупівлю послуг з облаштування головної ялинки міста. У цю суму, згідно з тендерною документацією, увійшли такі витрати:

послуги з монтажу металевих конструкцій Новорічна ялинка 2021 на Софійській площі - 588 тис. грн;

артоб'єкт Арка на Софійській - 504 тис. грн;

монтаж та підключення світлових інсталяцій на об'єкті Ялинка і Арка на Софійській - 167 тис. грн;

технічне забезпечення церемонії відкриття - 102 тис. грн;

арка, декорування, прикраси на Контрактовій - 323 тис. грн;

артоб'єкт Ялинка, арки, прикраси на Арці Дружби народів - 605 тис. грн;

«Зоряне небо» на велосипедно-пішохідному мосту, освітлення та ілюмінація поручнів - разом 127 тис. грн.

Як повідомлялося, ялинка на Софійській площі сяятиме новорічними вогнями до 14 січня включно.

Капелюх, який повинен був прикрасити верхівку головної ялинки країни на Софійській площі і через який у грудні минулого року розгорівся скандал, буде демонтований зі святкового містечка і переїде на дах будівлі Київської школи економіки.