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    Кияни зібралися на акцію протесту: вимагають свіжого повітря (фото, відео)

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    Люди стоять у захисних масках - Кияни зібралися на акцію протесту: вимагають свіжого повітря (фото, відео)
    Люди стоять у захисних масках
    Фото: dtp.kiev.ua

    Через сильний туман у столиці смог

    Сьогодні, 24 жовтня, у Києві на шляхопроводі над проспектом Бажана відбувається акція протесту.

    Місцеві мешканці одягли захисні медичні маски і вийшли на міст із вимогою не забруднювати повітря. Вони кажуть, що їх труять, та просять чистого повітря. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Люди вивісили на перилах шляхопроводу плакати, на яких написано «Stop smog!», «Хочемо дихати, а не задихатися», «Годі нас труїти!» та ін.

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    Як пояснили екологи, температурна інверсія спричинила густий туман у столиці.

    Уже тривалий час переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.

    Наразі у Києві здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря: працює пересувна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку», а також постійно працює Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського.
    Столична влада заспокоює, що критичних перевищень шкідливих речовин лабораторії не фіксують.
    екологія Київ протести у Києві кияни повітря
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