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    Новини

    Густий туман знову поглинув Київ (фото)

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    Видимість на дорогах у Києві не перевищує 500 м - Густий туман знову поглинув Київ (фото)
    Видимість на дорогах у Києві не перевищує 500 м
    Фото: Главком

    У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки

    Сьогодні, 24 жовтня, вранці у Києві туман, який ще з ночі окутав місто.

    Видимість не перевищує 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

    Такий туман спостерігається і в Київській області.

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    Густий туман знову поглинув Київ (фото)
    Густий туман знову поглинув Київ (фото)
    Густий туман знову поглинув Київ (фото)
    Густий туман знову поглинув Київ (фото)
    Густий туман знову поглинув Київ (фото)
    Густий туман знову поглинув Київ (фото)
    Фото: Главком

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Як пояснили екологи, температурна інверсія спричинила густий туман у столиці.

    Уже тривалий час переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.

    Наразі у Києві здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря: працює пересувна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку», а також постійно працює Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського.

    Столична влада заспокоює, що критичних перевищень шкідливих речовин лабораторії не фіксують.

     

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