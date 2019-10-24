Густий туман знову поглинув Київ (фото)
У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки
Сьогодні, 24 жовтня, вранці у Києві туман, який ще з ночі окутав місто.
Видимість не перевищує 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).
Такий туман спостерігається і в Київській області.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як пояснили екологи, температурна інверсія спричинила густий туман у столиці.
Уже тривалий час переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.
Наразі у Києві здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря: працює пересувна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку», а також постійно працює Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського.
Столична влада заспокоює, що критичних перевищень шкідливих речовин лабораторії не фіксують.