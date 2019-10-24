Густий туман знову поглинув Київ (фото)



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Видимість на дорогах у Києві не перевищує 500 м Фото: Главком

У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки

Сьогодні, 24 жовтня, вранці у Києві туман, який ще з ночі окутав місто.

Видимість не перевищує 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

Такий туман спостерігається і в Київській області.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як пояснили екологи, температурна інверсія спричинила густий туман у столиці.

Уже тривалий час переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.

Наразі у Києві здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря: працює пересувна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку», а також постійно працює Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського.

Столична влада заспокоює, що критичних перевищень шкідливих речовин лабораторії не фіксують.