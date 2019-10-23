Столичні екологи назвали причину смогу в Києві



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У столиці кілька днів утримується туман Фото: Оксана Осадча, Facebook

Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі зафіксовано на Деміївській площі

Температурна інверсія спричинила густий туман у столиці. Про це повідомляють в Управлінні екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації.

Уже тривалий час переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.

Згідно даних ЦГО ім. Срезневського за 21 жовтня перевищень разових концентрацій СО на жодному зі стаціонарних постів системи моніторингу не було. Однак показники середньодобових концентрацій ЦГО ім. Срезневського зафіксували перевищення середньодобових концентрації СО на Деміївській площі – 3,5 мг/куб. м (при ГДК 3 мг/куб. м.) Це пов’язано з активним трафіком автомобілів на локації. Також були зафіксовані перевищення середньодобових концентрацій формальдегіду.

Плюс до погодних умов наразі триває сезон масового опадання листя, підготовки полів до зимового періоду. Спостерігаються величезні масштаби спалювання листя у приватних секторах.

Нагадуємо, що під час згоряння однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється приблизно 9 кг мікрочастинок диму, до складу якого входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали та низка канцерогенних сполук. Дим навіть від одного невеликого багаття в умовах антициклону та штилю поширюється на величезну територію району і горизонтально, і вертикально.

Рекомендації дій при виявленні задимленості:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;

не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.

У разі появи задишки, кашлю або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Наразі у Києві здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря: працює пересувна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку», а також постійно працює Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського.

Столична влада заспокоює, що критичних перевищень шкідливих речовин лабораторії не фіксують.