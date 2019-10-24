В Україні проведуть додаткові вимірювання забруднення повітря



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Зафіксовано перевищення викидів по деяких забруднюючих речовинах в усіх промислових містах України

Міністерство енергетики та захисту довкілля проведе спільні вимірювання забруднення повітря із незалежними лабораторіями після того, як Україну накрив густий туман.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Відповідне рішення прийняли на екстреній нараді між міністром, представниками Гідрометцентру, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної геофізичної обсерваторії.

«За даними від Гідромедцентру концентрації оксиду вуглецю в період з 15 по 21 жовтня 2019 р. в атмосферному повітрі більшості міст України залишались у своїх звичних параметрах, тобто у тих значеннях, які для них властиві. Але це не означає що повітря в українських містах чисте», - йдеться в повідомленні.

Так, за інформацією від Гідрометцентру та ДСНС, стан повітря в Україні в межах, притаманних на цю пору року в порівнянні з попередніми роками. Тобто підстав для хвилювання про значні додаткові джерела забруднення повітря немає. Проте, було зафіксовано перевищення викидів по деяких забруднюючих речовинах в усіх промислових містах України, таких як Маріуполь, Дніпро, Кам’янське, Запоріжжя.

За результатами екстреної наради вирішили привести українські показники до європейського формату, аби мати змогу порівнювати якість повітря в Україні та інших країнах.

«Аби ще раз перевірити достовірність даних міністерство вирішило провести спільні вимірювання забруднення повітря із незалежними лабораторіями. Про результати вимірювань ми повідомимо», - повідомили в пресслужбі Мінекоенерго.

Як відомо, у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що концентрації забруднювальних речовин у повітрі по Україні не зареєстровано.

Нагадаємо, у Львові через туман не зміг сісти літак та полетів до Румунії.

Через сильний туман в семи морських портах України введені обмеження на лоцманську проводку і вантажні операції із зерновими.

До слова, на зміну туманам у Київ прийде похолодання і мокрий сніг.