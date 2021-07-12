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    Кияни зламали паркан і заблокували знесення фасаду «Квітів України» (фото)

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    Кияни заблокували роботу техніки забудовника - Кияни зламали паркан і заблокували знесення фасаду «Квітів України» (фото)
    Кияни заблокували роботу техніки забудовника
    Фото: Дмитро Гурін/Facebook

    Кияни подають до міського Контакт-центру 15-51 скарги на дії забудовника

    Мешканці Києва намагаються завадити демонтажу фасаду будівлі «Квіти України». Наразі кияни почали зносити будівельний паркан і блокують роботу техніки. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Дмитро Гурін.

    «Паркан навколо «Квітів України» почали зносити, громада зайшла на територію незаконного будівництва. Чесно кажучи, вперше бачу, як на будівництві зносять паркан, виглядає вражаюче. Роботи зупинені», – написав він.

    Гурін оприлюднив фото з місця події.

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    Кияни зламали паркан і заблокували знесення фасаду «Квітів України» (фото)
    Кияни зламали паркан і заблокували знесення фасаду «Квітів України» (фото)
    Фото: Дмитро Гурін/Facebook

    Також громадська організація «Зберегти Квіти України» повідомила, що кияни блокують техніку забудовника.

    У коментарях під дописом користувачі повідомляють, що подають звернення до міського Контакт-центру 15-51. Юристи також радять подавати заяви до поліції.

    Як повідомлялося, 12 липня представники забудовника почали демонтувати фасад будівлі «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 в Києві.

    Нещодавно під будівлею «Квіти України» представники забудовника зрізали 30-річний виноград, який обплітав фасад

    Як відомо, будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Проєкт обійдеться в 600 млн грн. Компанія Rockwill Group, до складу якої входить Rockwill Wealth Solutions Limited (Великобританія) і RWS Immobilien (Чехія) має намір восени приступити до реконструкції об'єкта. Роботи триватимуть 18-24 місяці. Більшу частину будівлі займуть популярний нині коворкінг з ресторанами і спорткомплексом.

    Теги: Київ забудова кияни квіти Дмитро Гурін
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    Кияни зламали паркан і заблокували знесення фасаду «Квітів України» (фото)