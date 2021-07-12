Забудовник почав зносити фасад будівлі «Квіти України» (фото, відео)

Забудовник заявив, що зупинки демонтажу не буде

У понеділок, 12 липня, представники забудовника почали демонтувати фасад будівлі «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 в Києві. Про це повідомляють Громадська організація «Мапа реновації», ГО «Зберегти Квіти України» і народний депутат Дмитро Гурін.

Так, вночі біля «Квітів України» з’явилась важка техніка для зносу, а вдень розпочався демонтаж.

Як повідомив Гурін, наразі вже знесено нижню частину атріуму. «Приїхав на місце, спілкуємось з поліцією. Містобудівні умови і обмеження незаконні, права на будівництво у власника немає, відкриваємо кримінальну справу», – зазначив він.

Нещодавно активісти зустрілися з представницею забудовника Ольгою Соловей, яка запропонувала провести зустріч із залученням медіаторів для досягнення компромісного вирішення нинішньої ситуації. Але 11 липня прийшла відповідь від Олексія Пишного речника компанії, що викупила будівлю. Він заявив, що демонтаж не зупинять, а зустріч може відбутися тільки без представників ЗМІ.

Нагадаємо, нещодавно під будівлею «Квіти України» представники забудовника зрізали 30-річний виноград, який обплітав фасад

Як відомо, будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Проєкт обійдеться в 600 млн грн. Компанія Rockwill Group, до складу якої входить Rockwill Wealth Solutions Limited (Великобританія) і RWS Immobilien (Чехія) має намір восени приступити до реконструкції об'єкта. Роботи триватимуть 18-24 місяці. Більшу частину будівлі займуть популярний нині коворкінг з ресторанами і спорткомплексом.