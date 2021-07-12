Керівників компанії-забудовника судитимуть за несплату Києву земельного податку

Підприємство завдало бюджету Києва збитків на 9 млн грн

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду два обвинувальних акти стосовно керівників одного з підприємств, яке входить до групи компаній відомого забудовника, за фактом ухилення від сплати 9 млн грн земельного податку (ч. 2 ст. 212 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівники підприємства, які очолювали його у 2017–2018 роках, умисно занизили річну орендну плату за землю на території Дарницького району Києва у деклараціях із плати за землю. Таким чином підприємство завдало збитків бюджету Києва.

З метою відшкодування збитків прокурором також заявлено два цивільні позови.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалось слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Києві.

Офіс генпрокурора не вказує назву компанії-забудовника.

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