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    Керівників компанії-забудовника судитимуть за несплату Києву земельного податку

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    Забудовник занизив річну орендну плату за землю&nbsp; - Керівників компанії-забудовника судитимуть за несплату Києву земельного податку
    Забудовник занизив річну орендну плату за землю 
    Фото ілюстративне

    Підприємство завдало бюджету Києва збитків на 9 млн грн

    Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду два обвинувальних акти стосовно керівників одного з підприємств, яке входить до групи компаній відомого забудовника, за фактом ухилення від сплати 9 млн грн земельного податку (ч. 2 ст. 212 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    За даними слідства, керівники підприємства, які очолювали його у 2017–2018 роках, умисно занизили річну орендну плату за землю на території Дарницького району Києва у деклараціях із плати за землю. Таким чином підприємство завдало збитків бюджету Києва.

    З метою відшкодування збитків прокурором також заявлено два цивільні позови.

    Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалось слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Києві.

    Офіс генпрокурора не вказує назву компанії-забудовника.

    До слова, у старовинному будинку на вулиці Володимирській, 93, що раніше належала заможній міщанці Марії Станіславській, забудовник розібрав частину даху.

    10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити. Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

    20 квітня група невстановлених осіб розпочала демонтаж дореволюційної будівлі комплексу «Пивоварня Карла Шульца» (1881 р. побудови) на проспекті Голосіївському, 8.

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    Теги: Київ суд податки земля Офіс Генерального прокурора забудова
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    Керівників компанії-забудовника судитимуть за несплату Києву земельного податку