Кияни зможуть платити за воду через новий додаток



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Завдяки додатку можна сплачувати за водопостачання та водовідведення, переглядати рахунки за кількома адресами та замовляти опломбування та повірку лічильників

Для абонентів Київводоканалу створили мобільний додаток.

Про це повідомляє пресслужба підприємства на сторінці у Facebook.

Завдяки додатку, можна сплачувати за послуги водопостачання та водовідведення, переглядати рахунки за кількома адресами, замовляти опломбування та повірку лічильників, а також дізнаватися іншу важливу інформацію.

Завантажити додаток можна з App Store чи Google Play‎.