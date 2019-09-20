У Києві через аварії жителі трьох вулиць сьогодні без холодної води



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Без холодного водопостачання залишились жителі вулиць Жамбила Жабаєва, Парково-Сирецької та Йорданської

У Києві жителі трьох вулиць залишилися без холодної води.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Зазначається, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Жамбила Жабаєва, 2;

вул. Парково-Сирецька, 4-б, 12, 12-б, 12-в;

вул. Йорданська, 18, 18-а, 20, 22-а.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба.

Як повідомлялося, 19 вересня у столиці знову жителі кількох вулиць залишились без холодної води.

18 вересня у Києві на двох вулицях відключили холодну воду.

17 вересня у столиці мешканці п’яти вулиць залишилися без води.

Нагадаємо, що спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» опублікувало інтерактивну карту бюветних комплексів на території столиці.