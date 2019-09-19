У Подільському районі закінчують ремонтувати каналізаційний колектор



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Ділянка дороги по вулиці Мостицькій була перекрита більше двох місяців

Виконано перекладку аварійної ділянки колектору довжиною 89 м

У Подільському районі на Виноградарі закінчується масштабний ремонт труб.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Зазначається, що ремонтні роботи на Мостицькому каналізаційному колекторі на завершальному етапі. На місці виконано перекладку аварійної ділянки колектору довжиною 89 м та діаметром 1500-2000 мм.

У Київводоканалі пояснюють, що сучасні склопластикові труби забезпечать надійність роботи колектору,.

«Залишилося виконати герметизацію з'єднання перекладеної труби і облаштувати спуск у конструкціях каналізаційної камери. Водопостачання та водовідведення прилеглих житлових масивів здійснювалося в повному обсязі протягом всього часу виконання ремонтних робіт», - наголошують у пресслужбі.

Нагадаємо, ділянка дороги по вулиці Мостицькій була перекрита більше двох місяців. Через це спальний район кожного дня стоїть у серйозних заторах.