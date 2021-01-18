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    Киянин намагався вивезти у США колекцію старовинних монет (фото)

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    У валізі авіапасажири було 72 старовинні монет - Киянин намагався вивезти у США колекцію старовинних монет (фото)
    У валізі авіапасажири було 72 старовинні монет
    Фото: Київська митниця

    Митники виявили монети у валізі студента, який летів з «Борисполя» до Чикаго

    Працівники Київської митниці Держмитслужби зупинили другу в цьому році спробу незаконного вивезення за межі України ймовірних культурних та історичних цінностей. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Митники запобігли вивезенню до США 72 старовинних монет, серед яких:

    • срібні «50 копійок» 1921-27 років карбування (різновиди таких монет можуть бути унікальні),
    • рідкісні чехословацькі срібні монети 1949 року з профілем Йосипа Сталіна в маршальському мундирі,
    • німецькі монети часів Веймарської республіки та Третього рейху 1924-38 років карбування,
    • старовинні монети Грузії, Польщі, Чилі, Російської імперії 1814-1956 років карбування та ін.

    Колекція монет знаходилася в багажі мешканця Київщини, який прямував через аеропорт «Бориспіль» напрямком Стамбул - Чикаго.

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    Киянин намагався вивезти у США колекцію старовинних монет (фото)
    Киянин намагався вивезти у США колекцію старовинних монет (фото)
    Киянин намагався вивезти у США колекцію старовинних монет (фото)
    Фото: Київська митниця

    Для проходження митного контролю хлопець (студент одного з навчальних закладів у США) обрав спрощену систему «зелений коридор», чим засвідчив, що не має при собі предметів, обмежених до вивезення або на вивезення яких потрібен спеціальний дозвіл.

    Монети, які можуть становити культурну та історичну цінність, було виявлено на сканері під час перевірки дорожньої валізи авіапасажира.

    Підставою для пропуску культурних цінностей за межі митної території України є свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, що видається Мінкультури України. Вивозити культурні цінності без цього свідоцтва заборонено.

    Оскільки дозвільних документів на право вивезення старовини юнак не надав, монети вилучено до винесення судом рішення у справі.

    Складено протокол про порушення митних правил.

    Цінність вилученого встановить подальша експертиза.

    Виявлення стало можливим у співпраці з СБУ.

    Теги: митниця СБУ Київ США Аеропорт Бориспіль аеропорт Державна митна служба
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