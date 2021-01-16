Київська митниця вилучила посилку з діамантами (фото)

У двох поліетиленових пакетиках знаходилися 23 діаманти

Посилка з діамантами прямувала з Індії до Вінниці

Співробітники Київської митниці під час митної перевірки міжнародного експресвідправлення, яке прямувало з Індії на адресу вінничанина, виявили 23 діаманти.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

В декларації значилося, що в міжнародному відправленні знаходиться декоративне/штучне каміння вартістю 2500 індійських рупій (960 грн).

Насправді ж у двох поліетиленових пакетиках знаходилися 23 безбарвні прозорі камінці, які детектор дорогоцінного каміння визначив як діаманти. Їх розмір від 2,8 до 3 мм.

До того ж, і на самих пакетиках з камінням було нанесене маркування, характерне для позначення діамантів.

Українським митним законодавством передбачено, що товари, що переміщуються через митний кордон України у міжнародних поштових та експресвідправленнях, підлягають письмовому декларуванню.

Оскільки в декларації не було зазначено точних достовірних відомостей про товар, діаманти вилучено. Складено протокол про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу України.

Остаточний висновок щодо характеристик каменів надасть відповідна експертиза.