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    Новини

    Київська митниця вилучила посилку з діамантами (фото)

    • Розсилка
    У двох поліетиленових пакетиках знаходилися 23 діаманти - Київська митниця вилучила посилку з діамантами (фото)
    У двох поліетиленових пакетиках знаходилися 23 діаманти
    Фото: Київська митниця

    Посилка з діамантами прямувала з Індії до Вінниці

    Співробітники Київської митниці під час митної перевірки міжнародного експресвідправлення, яке прямувало з Індії на адресу вінничанина, виявили 23 діаманти.

    Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    В декларації значилося, що в міжнародному відправленні знаходиться декоративне/штучне каміння вартістю 2500 індійських рупій (960 грн).

    Насправді ж у двох поліетиленових пакетиках знаходилися 23 безбарвні прозорі камінці, які детектор дорогоцінного каміння визначив як діаманти. Їх розмір від 2,8 до 3 мм.

    До того ж, і на самих пакетиках з камінням було нанесене маркування, характерне для позначення діамантів.

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    Київська митниця вилучила посилку з діамантами (фото)
    Київська митниця вилучила посилку з діамантами (фото)
    Київська митниця вилучила посилку з діамантами (фото)
    Київська митниця вилучила посилку з діамантами (фото)

    Українським митним законодавством передбачено, що товари, що переміщуються через митний кордон України у міжнародних поштових та експресвідправленнях, підлягають письмовому декларуванню.

    Оскільки в декларації не було зазначено точних достовірних відомостей про товар, діаманти вилучено. Складено протокол про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу України.

    Остаточний висновок щодо характеристик каменів надасть відповідна експертиза.

    Теги: митниця Київ Державна митна служба
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