Годинники з діамантами та старовинні монети: у київських митників коштовний «улов» (фото)

Київські митники вилучили золоті годинники вартістю понад 1,5 млн грн та золоті і срібні монети 1896-1924 років карбування

Зимові свята в зонах митного контролю аеропортів «Бориспіль» та «Київ» позначилися коштовними вилученнями. Київськими митниками виявлено одразу дві спроби переміщення через митний кордон України в авіаційних пунктах пропуску коштовностей та старовини з порушенням порядку проходження «зеленого коридору». Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Нові жіночі швейцарські наручні годинники «Rolex» та «Ulysse Nardin» знаходилися в ручній поклажі громадянина Вірменії, який прибув до України через аеропорт «Бориспіль» авіарейсом з Єревана.

Як виявили митники за допомогою детектору дорогоцінних каменів та аналізатору елементного сладу, годинники виготовлені з золота та оздоблені діамантами.

За даними спеціалізованих інтернет-сайтів, обидва годинники загалом коштують понад 1,5 млн грн.

Письмової декларації чоловік не заповнював, за консультацією до початку митного контролю на «зеленому коридорі» до митників не звертався. Відтак, оскільки годинники ввозилися з порушенням цих норм, Київською митницею коштовності вилучено до рішення суду.

А через аеропорт «Київ» до Кельна наша співвітчизниця намагалася вивезти інші коштовності - золоту монету «15 рублів» 1897 року, срібний «1 рубль» 1896 року (обидві монети - Російської імперії), а також срібний рубль 1924 року (СРСР).

На гурті усіх монет зазначено вагу чистого золота та срібла.

Монети митниками було виявлено на сканері під час перевірки багажу авіапасажирки.

На момент проходження митного контролю дозвільних документів на право вивезення монет, які можуть становити культурну та історичну цінність, громадянка не надала, письмової митної декларації не заповнювала.

Монети вилучено до рішення суду. Експертиза встановить їх цінність.

Стосовно обох громадян Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил.

Нагадаємо, складено ТОП-10 найзухваліших порушень митного законодавства за минулий рік в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби, де порушниками були як підприємці, так і громадяни.