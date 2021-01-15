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    У «Борисполі» митники виявили в сумочці пасажирки валюти на півтора мільйона гривень

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    Жінка везла з ОАЕ незадекларовану велику суму валюти - У «Борисполі» митники виявили в сумочці пасажирки валюти на півтора мільйона гривень
    Жінка везла з ОАЕ незадекларовану велику суму валюти
    Фото: Київська митниця

    Жінка не задекларувала кошти, які везла з ОАЕ

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» працівники Київської митниці Держмитслужби вилучили першу в цьому році значну партію валюти, яку переміщували з порушенням порядку проходження «зеленого коридору».

    Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Понад $54 тис. знаходилися в ручній поклажі у нашої співвітчизниці, яка поверталася через аеропорт «Бориспіль» з ОАЕ.

    Для проходження митного контролю жінка обрала спрощену систему «зелений коридор», на якій, зокрема, дозволено переміщувати валюту без письмового декларування в еквіваленті до 10 тисяч євро.

    Письмової декларації авіапасажирка не заповнювала, за консультацією до початку митного контролю не зверталася.

    Відповідно до вітчизняного законодавства, громадянці було пропущено дозволений ліміт валюти, а решту готівки – $41,85 тис., яка переміщувалася з порушенням, – Київською митницею вилучено до винесення судом рішення у справі.

    Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

    Нагадаємо, складено ТОП-10 найзухваліших порушень митного законодавства за минулий рік в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби, де порушниками були як підприємці, так і громадяни.

    Теги: митниця Київ Аеропорт Бориспіль гроші
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